Arista: Rekordzahlen verdienen eine stärkere Kursreaktion

Was bewegt die Aktie?

Arista Networks steigert den Umsatz im dritten Quartal um 58 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar. Das Unternehmen erzielt damit das höchste Umsatzwachstum seit seinem Börsengang und übertrifft die erwarteten 3,3 Milliarden Dollar deutlich. Auch der Gewinn je Aktie fällt mit 1,20 Dollar höher aus als die erwarteten 1,08 Dollar und ergänzt damit das starke Umsatzbild.

Die operative Marge erreicht 49,1 Prozent und liegt damit über der Erwartung von 48 Prozent. Die starke Nachfrage nach Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz (KI) treibt das Wachstum des Unternehmens an. Aristas Geschäftsentwicklung bestätigt damit die Einschätzung, dass der Ausbau dieser Infrastruktur weiter intensiv voranschreitet und die Ausstatter über Preissetzungsmacht verfügen.

Für das vierte Quartal erwartet Arista einen Umsatz zwischen 3,9 und vier Milliarden Dollar, während die bisherige Markterwartung bei 3,4 Milliarden Dollar liegt. Damit stellt das Unternehmen einen weiteren Umsatzanstieg gegenüber dem bereits starken dritten Quartal in Aussicht. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet Arista 1,26 bis 1,30 Dollar und übertrifft damit ebenfalls die bisherige Erwartung von 1,24 Dollar.

Die Aktie gibt unterdessen einen großen Teil ihrer zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab: Nach einem Kurs von 170 Euro im Tagesverlauf fällt sie unter 160 Euro. Diese Entwicklung fällt mit einer deutlichen Schwäche im Technologiesektor und einer negativen Stimmung gegenüber KI-Aktien zusammen. Die Kursreaktion steht damit in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu den Rekordzahlen und dem Ausblick, der sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn je Aktie über den Erwartungen liegt.

Martins Einschätzung

Das Rekordquartal und der starke Ausblick rechtfertigen eine deutlich bessere Kursreaktion. Die negative Stimmung gegenüber KI-Aktien prägt derzeit die Kursentwicklung stärker als Aristas operative Fortschritte.

Mit der Prognose eines weiteren Umsatzanstiegs spricht die Geschäftsentwicklung für eine Fortsetzung des Wachstums. Ein bereits erreichtes zyklisches Hoch lässt sich daraus ebenso wenig ableiten wie aus der anhaltend starken Nachfrage nach Netzwerkinfrastruktur.