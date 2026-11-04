Auslandsgeschäft gleicht bei Fraport Stagnation in Frankfurt aus

Frankfurt, 04. ⁠Nov (Reuters) - Das florierende Auslandsgeschäft hat dem Flughafenbetreiber Fraport in den ersten neun Monaten 2026 ungeachtet der Stagnation am Hauptstandort Frankfurt Zuwächse beschert. Der Konzernumsatz wuchs um 3,8 Prozent ‌auf 3,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte um zwei Prozent auf ⁠den Bestwert ⁠von 1,18 Milliarden Euro. Das internationale Geschäft steuerte im dritten Quartal 54 Prozent zum operativen Gewinn bei nach 47 Prozent im Vorjahreszeitraum.

"Die breite Aufstellung des Fraport-Konzerns bewährt sich", sagte Vorstandschef Stefan Schulte. Das Unternehmen habe ‌trotz eines schwierigen Marktumfelds wegen der ‌geopolitischen Lage im Nahen Osten und massiv gestiegener Kerosinpreise ein solides Ergebnis erzielt. Konzernweit übertraf die Zahl der Passagiere mit ⁠146 Millionen erstmals das Niveau von 2019, dem Jahr vor ‌Ausbruch der Corona-Krise. Am ⁠Flughafen Frankfurt stagnierte die Zahl der Fluggäste. Neben hohen staatlichen Standortkosten dämpfe die Schließung der Lufthansa-Tochter CityLine die Passagierzahl, erklärte Schulte.

Von den Auslandsbeteiligungen verzeichneten die ‌griechischen Flughäfen mit einem ⁠Plus der Passagierzahl von fünf ⁠Prozent ebenso neue Rekordwerte wie das Drehkreuz im peruanischen Lima mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent. Die Fraport-Flughäfen im slowenischen Ljubljana, in Brasilien und in Bulgarien legten ebenfalls deutlich zu. Das Aufkommen in Frankfurt stagnierte dagegen im Vorjahresvergleich mit 47,5 Millionen Fluggästen, das waren 0,2 Prozent weniger. Auch für das Gesamtjahr erwartet ⁠Fraport das Vorjahresniveau.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)