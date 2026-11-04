Düsseldorf, ⁠04. Nov (Reuters) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 Group tritt aufs Gas: Das Unternehmen hat im dritten Quartal einen Rekordgewinn eingefahren und gleichzeitig den ‌Absatz kräftig gesteigert. Es sei das "profitabelste Quartal in der Geschichte von AUTO1" gewesen, ⁠sagte Konzernchef ⁠Christian Bertermann am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei um fast die Hälfte auf 75,6 Millionen Euro gesprungen, während mit gut 242.000 verkauften Autos elf ‌Prozent mehr Fahrzeuge einen neuen ‌Besitzer fanden als im Vorjahr.

Ein neues Handelssystem und eine straffe Kostenkontrolle hätten den Gewinn ⁠pro verkauftem Auto auf neue Höchststände getrieben. ‌Im Händlergeschäft habe ⁠AUTO1 erstmals über 1000 Euro pro Auto verdient, im Privatkundengeschäft unter der Marke Autohero seien es sogar fast ‌2800 Euro gewesen. ⁠Dank des starken Laufs ⁠bestätigte der Konzern seine Ziele für das Gesamtjahr, das einen Absatz von bis zu einer Million Fahrzeugen und einen Bruttogewinn von bis zu 1,2 Milliarden Euro bringen soll.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)