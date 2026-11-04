Billig-Airline Ryanair fliegt erstmals auch Regionalflughafen Kassel an

Berlin, 04. ⁠Nov (Reuters) - Die irische Airline Ryanair nimmt den kleinen Regionalflughafen Kassel in ihr Streckennetz auf. Vom Sommer 2027 an werde die Fluggesellschaft dann Nordhessen mit Palma de Mallorca und dem süditalienischen Lamezia Terme verbinden, teilte ‌Europas größter Billigflieger am Mittwoch mit. Mit Kassel bediene Ryanair rund 218 Flughäfen. Das Unternehmen investiere damit weiter in kostengünstige Regionalflughäfen ⁠in ⁠Deutschland, um die internationale Anbindung und den Tourismus in den Regionen zu stärken.

Die Fluggesellschaft kritisierte erneut die Standortkosten in Deutschland als zu hoch. Die Investitionen könnten deutlich größer ausfallen, wenn die Bundesregierung die "enorm hohen Zugangskosten" senken würde, erklärte Ryanair. Die "schädliche" Luftverkehrsteuer sowie überhöhte ‌Sicherheits-, Flugsicherungs- und Flughafengebühren machten Deutschland ‌zu einem der am wenigsten wettbewerbsfähigen Luftverkehrsmärkte Europas. Dies bremse das Verkehrsaufkommen, den Tourismus und das Wirtschaftswachstum.

Ryanair forderte die Bundesregierung erneut auf, die Luftverkehrsteuer ⁠abzuschaffen und die staatlichen Kosten für Luftsicherheit und Flugsicherung zu halbieren. ‌Wenn dies geschehe, sei Ryanair ⁠bereit, das Passagieraufkommen in Deutschland auf 34 Millionen pro Jahr zu verdoppeln, 30 zusätzliche Flugzeuge im Wert von drei Milliarden Dollar zu stationieren und 1000 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Bundeskanzler Friedrich ‌Merz hatte am Dienstag gesagt, ⁠er wolle die umstrittene Luftverkehrsteuer ⁠weiter senken. Die schwarz-rote Bundesregierung habe zum 1. Juli die Anhebung der Steuer wieder zurückgenommen, sagte Merz in Berlin. "Der zweite Teil muss folgen", sagte der CDU-Chef auf die Frage, ob man die Abgabe nicht völlig abschaffen könne. "Wir tun uns mit dieser Belastung keinen Gefallen, denn der Luftverkehr in Deutschland weicht aus auf Standorte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland", fügte Merz hinzu.

(Bericht von Klaus ⁠Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)