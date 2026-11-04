Blauer Tsunami: Folgen für die Wall Street?

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Die Wall Street dreht nach den Midterms deutlich ins Plus. Über Nacht war die Reaktion zunächst deutlich negativer, nachdem die Demokraten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat gewonnen haben. Inzwischen überwiegt jedoch die Erleichterung, dass ein großer Unsicherheitsfaktor vom Tisch ist. Nach aktuellem Stand könnten die Demokraten auf rund 55 Senatssitze und 258 Sitze im Repräsentantenhaus kommen – deutlich mehr als zuvor erwartet. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg in mehreren wichtigen Rechenzentrumsstaaten wie Texas, Georgia und Ohio. Kurzfristig belastet das einige Data-Center-Aktien, da neue demokratische Gouverneure den Ausbau stärker regulieren könnten. Gleichzeitig fallen die Renditen und auch der Ölpreis gibt nach. Brent liegt bei rund 102 US-Dollar. Rückenwind kommt zudem aus dem KI-Sektor: Advanced Micro Devices übertrifft die Erwartungen mit 13,4 Milliarden US-Dollar Umsatz, während das Rechenzentrumsgeschäft um 97 Prozent wächst. Auch Arista Networks, Astera Labs und Super Micro Computer liefern starke Zahlen und Ausblicke.



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