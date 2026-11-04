BMW: Die schwache Prognose spricht für Vorsicht

Was bewegt die Aktie?

BMW meldet einen Umsatz von 30,5 Milliarden Euro und damit einen Rückgang um sechs Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sinkt mit 30 Prozent deutlich stärker auf rund 1,6 Milliarden Euro. Der Nettogewinn fällt um 15 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro.

In der Automobilsparte erreicht die Ebit-Marge 3,4 Prozent nach 5,2 Prozent im Vorjahr. Damit fällt die Profitabilität deutlich schwächer aus, übertrifft aber die Befürchtungen. Die Aktie beginnt den Handel mit deutlichen Verlusten und steigt anschließend im Tagesverlauf auf ein Plus von 1,7 Prozent.

Das größte Problem bleibt China: Dort sinkt der Absatz um 25 Prozent. Die gesamten Auslieferungen des Unternehmens fallen dadurch um 6,3 Prozent, während BMW in Europa und den USA Absatzwachstum erzielt. Der starke Rückgang im chinesischen Geschäft bestimmt damit die negative Entwicklung der weltweiten Auslieferungen trotz des Wachstums in den beiden anderen Märkten.

Für 2026 senkt BMW die erwartete Ebit-Marge der Automobilsparte von eins bis drei Prozent auf minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent. Bei den Auslieferungen rechnet das Unternehmen jetzt mit einem Rückgang von fünf bis zehn Prozent gegenüber zuvor eins bis fünf Prozent. Auch beim Gewinn erwartet BMW einen weiteren Rückgang um mindestens 15 Prozent.

Die Erwartung für den freien Mittelzufluss der Automobilsparte bleibt bei 2,5 Milliarden Euro. Eine günstigere Entwicklung der Vorjahresvergleiche könnte die Kursreaktion in kommenden Quartalen verbessern: Wenn sich die Absatzrückgänge in China deutlich verlangsamen, könnte die Aktie positiver reagieren. Dieses Szenario hängt damit wesentlich davon ab, wie sich das chinesische Geschäft weiterentwickelt.

Charttechnik

Die BMW-Aktie ist vom Hoch bei 97 Euro auf knapp 50 Euro gefallen und anschließend wieder auf etwa 58 Euro gestiegen. Aktuell könnte ein höheres Tief entstehen. Ein deutlicher Anstieg über 60 Euro würde eine mögliche Bodenbildung bestätigen.

Bei 60 und 64 Euro liegen starke Widerstände. Bei 66 Euro folgen die früheren Tiefs als weitere charttechnische Hürde.

Martins Einschätzung

Die gesenkte Prognose und der starke Absatzrückgang in China sprechen für eine vorsichtige Haltung. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate liegt knapp unter acht und damit über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 6,5. BMW ist trotz der schwachen Geschäftsentwicklung höher bewertet als im historischen Mittel. Das begrenzt die Attraktivität der Aktie.