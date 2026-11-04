Bundesregierung halbiert Westbalkan-Kontingent trotz breiter Kritik

- von ⁠Holger Hansen

Berlin, 04. Nov (Reuters) - Ungeachtet breiter Kritik aus der Wirtschaft und von mehreren Bundesländern hat die Bundesregierung die Halbierung des Zuwanderungskontingents für Arbeitskräfte aus den Westbalkan-Staaten auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Alexander Schweitzer. Demnach soll das jährliche Kontingent ‌für einen erleichterten Zuzug von Arbeitskräften aus sechs Westbalkan-Staaten ab Januar 2027 von 50.000 auf 25.000 halbiert werden. Dies hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart.

Schweitzer listet in ⁠seiner der Nachrichtenagentur ⁠Reuters vorliegenden Kabinettsvorlage ausführlich die Kritiker des Vorhabens auf. Dazu gehören neben den großen Wirtschaftsverbänden und dem Normenkontrollrat auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) und sieben Bundesländer. Der SPD-Politiker nimmt das Bundeskanzleramt mit in die Verantwortung, dass an der Halbierung dennoch festgehalten wird. "Trotz Kritik von Verbänden und Bundesländern soll nach Rückkopplung mit dem Bundeskanzleramt das Vorhaben weiterverfolgt werden", heißt ‌es in seinem Anschreiben zur Kabinettsvorlage.

Die Verordnung bedarf allerdings ‌noch der Zustimmung des Bundesrates. Laut Kabinettsvorlage lehnen sieben Länder das Vorhaben ab, darunter die großen Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Diese sieben Länder verfügen zusammen über 34 der 69 Stimmen ⁠im Bundesrat. Damit müsste die Bundesregierung für die erforderlichen 35 Ja-Stimmen sämtliche übrigen Länder für ‌sich gewinnen.

BRANCHENVERBÄNDE WARNEN VOR LÜCKE BEI ARBEITSKRÄFTEN

Die Westbalkanregelung ⁠ermöglicht Menschen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien seit 2016 einen vereinfachten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt auch ohne anerkannte Berufsqualifikation. Das Kontingent war erst Mitte 2024 verdoppelt worden.

Auch zahlreiche Branchenverbände aus Bauwirtschaft, Gastronomie, Tourismus und Logistik ‌lehnen die Kürzung ab. Schweitzer verweist in ⁠der Kabinettsvorlage darauf, dass sie vor erheblichen ⁠Arbeitskräftelücken warnten, insbesondere am Bau und im Gastgewerbe. Zudem werde ein bewährter Zuwanderungsweg eingeschränkt, bevor Alternativen wie die geplante Work-and-Stay-Agentur für Fachkräfte bereitstünden. "Ein halbiertes Kontingent wird ein erfolgreiches Zuwanderungsmodell schwächen, den Fachkräftemangel verschärfen und Unternehmen die Suche nach neuen Arbeitskräften erschweren", hatte die BA kritisiert.

Die Bundesregierung begründet die Halbierung damit, dass sie die Zuwanderung von Arbeitskräften unabhängig von ihrer beruflichen Qualifikation reduzieren wolle. Zugleich solle das inländische Arbeitskräftepotenzial stärker bei der Besetzung offener Stellen berücksichtigt werden. Für Menschen aus den Westbalkan-Staaten blieben andere Zuwanderungswege, etwa ⁠für anerkannte Fachkräfte oder Berufskraftfahrer, weiterhin offen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)