Bundesregierung setzt nach Sieg von US-Demokraten auf Kontinuität

Berlin, 04. Nov (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung sieht nach dem Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen in den USA keine nennenswerten Verschiebungen in den transatlantischen Beziehungen. "Wir werden unsere enge Zusammenarbeit mit den USA fortsetzen, auch wenn es jetzt zu einer anderen Konstellation in den beiden Kammern kommen sollte", sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin. Bundesaußenminister Johann Wadephul sagte, er gehe davon aus, dass ‌die Kooperation mit Regierung und Kongress in Washington breiter, umfangreicher und "vielleicht auch interessanter werden (wird) in manchen Aspekten".

Bei den Wahlen am Dienstag haben die Demokraten in beiden Häusern des Kongresses, dem Senat und dem Repräsentantenhaus, die ⁠Mehrheit zurückgewonnen. Damit ⁠dürfte es für Präsident Donald Trump von den Republikanern künftig schwieriger werden zu regieren. Wadephul sagte, er sehe in den bilateralen Beziehungen "keine Erschwerung" durch das Ergebnis. Er selbst habe "ein vollkommen intaktes Verhältnis" zu US-Außenminister Marco Rubio. "Ich bin es auch gewohnt, mit Vertretern des Kongresses sehr intensiv zusammenzuarbeiten, und ich würde mich freuen, wenn das auch in Zukunft wieder intensiviert werden kann", fügte der Minister hinzu.

Der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer betonte, Deutschland habe eigene Interessen ‌im transatlantischen Verhältnis, die man weiter vortragen werde. Dazu gehöre der Wunsch ‌nach einer "stabilen internationalen Ordnung, regelbasiertem Handel, einer starken Nato". Wadephul erhofft sich mit dem Machtwechsel im Kongress eine neue Dynamik bei der Unterstützung der Ukraine. "Ich bin, was die Ukraine angeht, eher etwas zuversichtlich, dass es im Kongress jetzt wieder mehr Gespräche ⁠auch zwischen beiden Parteien geben wird, was man gemeinsam tun kann, um die Ukraine zu unterstützen." Es gebe ‌in beiden Häusern und beiden Parteien "überzeugte Unterstützer der Ukraine".

"DIE ERWARTUNGEN ⁠VIELER AMERIKANER ENTTÄUSCHT"

Vizekanzler Lars Klingbeil gratulierte den Demokraten zu ihrem "Erdrutschsieg". "Das stiftet schon Zuversicht", sagte der SPD-Chef in Berlin. Lange Zeit sei es nur Richtung Rechtspopulismus gegangen. Nun habe sich in den USA die bürgerliche Mitte durchgesetzt. "Unsere Hand ist ausgestreckt." Und dies werde auch immer so bleiben. Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach ‌auf der Berliner Sicherheitskonferenz von einem "historischen Sieg" der Demokraten. Man ⁠werde aber sowohl mit Republikanern als auch Demokraten ⁠zusammenarbeiten.

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi, sagte: "Im Kern bleibt es auch nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den Midterms dabei: Die Außenpolitik wird vom Präsidenten bestimmt." Der SPD-Politiker verwies aber darauf, dass der innenpolitische Druck auf Trump steigen werde. "Die Demokraten haben nun eine ganze Reihe parlamentarischer Rechte in ihrem Instrumentenkasten", sagte Hakverdi.

Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Die Republikaner erhielten die Quittung für die Politik des Präsidenten, die die Erwartungen vieler Amerikaner enttäuscht hat." Er verwies auf gestiegene Lebenshaltungskosten und Benzinpreise, was maßgeblich dazu geführt habe, "dass sich die Wählerinnen und Wähler von der Partei Präsident Trumps abgewendet haben". Zudem seien selbst Republikaner irritiert ⁠über den "weichen Kurs" Trumps gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin, sagte Hardt. "Es bleibt zu hoffen, dass Trump diese Signale aufnimmt."

(Bericht von Alexander Ratz, Andreas Rinke, Markus Wacket, Christian Krämer Redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)