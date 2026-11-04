Auto-Zulieferer

Continental erwartet mehr Rendite – Rohstoffpreise belasten

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(Reuters) - Der Autozulieferer Continental stemmt sich gegen die steigenden Rohmaterial-Preise und den schwachen Automarkt. Im dritten Quartal bröckelte der Umsatz im Reifengeschäft - dem verbleibenden Kerngeschäft - um 1,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch ‌in Hannover mitteilte.

Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich aber um knapp sieben Prozent auf 514 Millionen Euro, die bereinigte Rendite vor Zinsen ⁠und Steuern (Ebit-Marge) ⁠kletterte damit auf 14,9 (Vorjahr: 13,9) Prozent. Für das Gesamtjahr grenzte Continental die Umsatzprognose ein: Der Umsatz im Kerngeschäft soll zwischen 13,5 und 13,9 (bisher 13,2 bis 14,2) Milliarden Euro liegen. Die bereinigte Ebit-Marge wird mit 13,4 und 14,0 (bisher 12,0 bis 13,5) Prozent höher gesehen als zuletzt.

Continental macht wieder Gewinn

Unter dem ‌Strich schrieb Continental mit 349 Millionen Euro wieder ‌schwarze Zahlen, nachdem die Abspaltung der Autozuliefer-Sparte Aumovio und der Verkauf der Originalteile-Sparte OESL vor Jahresfrist zu einem Verlust von 756 Millionen Euro geführt hatten. ⁠

Continental hatte das Geschäft mit Gummi-Produkten für Automobilhersteller (OESL) im Frühjahr verkauft und ‌sich im Sommer auch von der Kunststofftechnik-Sparte ⁠Contitech getrennt. Diese geht für vier Milliarden Euro an den Finanzinvestor Lone Star, der Verkauf ist aber noch nicht abgeschlossen. Bei ContiTech läuft es schlechter als gedacht: Der Umsatz werde 2026 ‌zwischen 4,2 und 4,4 (bisher: bis zu ⁠4,8) Milliarden Euro liegen, die Ebit-Marge ⁠bei 6,5 bis 7,5 (bisher 7,0 bis 8,5) Prozent.

Continental wird damit zum reinen Reifenhersteller. "Wir haben unser Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal erneut gesteigert und sind weiterhin hochprofitabel – insbesondere in Europa und Asien", sagte Finanzvorstand Roland Welzbacher. Vor allem große Reifen für SUV und Elektrofahrzeuge trieben das Geschäft an. "Die höheren Rohmaterialpreise wirken sich jedoch zunehmend auf unser Ergebnis aus und werden uns im vierten Quartal noch stärker belasten", warnte ⁠Welzbacher.

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