Dax dreht ins Plus – Quartalssaison weckt Kaufinteresse

Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hat der Dax am Mittwoch nach vorbörslichen Verlusten zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg in der ersten Handelsstunde auf Xetra um bis zu 0,6 Prozent auf 26.622 Punkte.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, sprach angesichts des Triumphs der Demokraten von einem "blauen Tsunami". "Ursächlich für die Wahlpleite der Republikaner war die hohe Teuerung, aber auch der Bau von KI-Rechenzentren sorgt zunehmend für Frust in großen Teilen der Bevölkerung."

Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, schrieb: "Der Wahlverlierer des Tages heißt Donald Trump. Die USA werden in zwei Monaten eine geteilte Regierung bekommen und das verringert das Risiko größerer politischer Veränderungen. Das war in der Vergangenheit positiv für den Dax, da die politischen Unsicherheiten, die damit verbunden sind, nachlassen."

Heidelberg Materials nach Zahlen an der Dax-Spitze

Größter Dax-Gewinner war im frühen Handel die Aktie von Baustoff-Konzern Heidelberg Materials. Der Kurs stieg um bis zu 7,7 Prozent auf 168,55 Euro, nachdem der Konzern Zahlen fürs dritte Quartal veröffentlicht hatte.

Demnach hat Heidelberg von einer Nachfrageerholung profitiert. Umsatz und Ergebnisse legten zu. "Die sich im zweiten Quartal abzeichnende Wachstumsdynamik hat sich im dritten Quartal nochmals beschleunigt.", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut einer Mitteilung. Dabei habe sich vor allem Europa stark entwickelt, während in Nordamerika das Wachstum anhielte. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.

Für 2026 peilt das Unternehmen wie zuletzt ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro an. Im dritten Quartal legte das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 8,7 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zu. Analysten hatten mit einem weniger starken Anstieg gerechnet. Zum besseren Ergebnis hätten etwa der Sparkurs, Preiserhöhungen sowie eine stetige Nachfrageerholung beigetragen.

Siltronic legt nach Zahlen ebenfalls stark zu

Im MDax sind die Aktien von Siltonic – ebenfalls nach Zahlen – die größten Gewinner. Sie legten bis zehn Uhr in der Spitze sogar um 10,4 Prozent zu und wiesen zuletzt noch ein Plus von knapp neun Prozent aus.

Die Geschäfte des Herstellers von Halbleiter-Wafern zur Chipproduktion nehmen wieder Schwung auf. Nach einem deutlichen Umsatzwachstum im dritten Quartal blickt Firmenlenker Michael Heckmeier optimistischer auf das Gesamtjahr. "Mit der Erweiterung unserer 300 mm-Kapazitäten in Singapur begleiten wir das insbesondere durch Künstliche Intelligenz getriebene Marktwachstum", sagte der Manager laut Mitteilung vom Mittwoch.

Die Nachfrage nach Siliziumwafern mit einem Durchmesser von 300 Millimetern sei stark. Bei 200-Millimeter-Wafern ist dies zunehmend ebenso seit dem zweiten Halbjahr, wenngleich hier der Produktmix noch eher unvorteilhaft ist, wie aus einer Präsentation zu aktuellen Quartalszahlen hervorgeht. Zudem stiegen die Preise für 300-Millimeter-Wafer mittlerweile etwas an, bei den 200-Millimeter-Siliziumscheiben gebe es eine Stabilisierung mit ersten positiven Anzeichen.

(mit Material von dpa-AFX)

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