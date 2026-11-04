Frankfurt, ⁠04. Nov (Reuters) - Nach den US-Zwischenwahlen zeigt sich der Dax weitgehend stabil. Starke Konzernbilanzen wogen die Sorgen der Anleger über die etwartete politische Unsicherheit in den ‌USA und neue Regulierung für den KI-Sektor weitgehend auf. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung ⁠am Mittwoch ⁠knapp im Plus bei 25.888,93 Punkten.

Die oppositionellen Demokraten eroberten übereinstimmenden Medienprognosen zufolge die Mehrheiten in beiden US-Kongresskammern. Gerade im besonders umkämpften Rennen um den Senat gelang es ihnen, nicht nur ‌kritische Sitze zu halten, sondern ‌überraschend mehrere absolute Hochburgen der Republikaner zu übernehmen. "Damit wird der politische Spielraum von US-Präsident Donald Trump massiv ⁠eingeschränkt", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC ‌Partners.

Überraschend starke Konzernbilanzen hellten ⁠jedoch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt auf: Die Aktien von Heidelberg Materials und Continental sprangen nach positiv aufgenommenen Ergebnissen um rund sieben ‌und sechs Prozent ⁠nach oben.

Auf der Stelle traten ⁠die Titel von BMW. Aufräumarbeiten in Portfolio und Management verhagelten dem Münchner Autobauer die Jahresbilanz. BMW kappte zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose und rechnet nun nur noch mit einer Rendite von plus/minus 0,5 Prozent.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)