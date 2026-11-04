Dax nähert sich nach US-Zwischenwahlen Rekord

Der Dax hat am Mittwoch viel Schwung vom Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen bekommen. In der Hoffnung auf einen außenpolitisch vielleicht milderen Kurs der Vereinigten Staaten ließ der Leitindex nicht nur die Marke von 26.000 Punkten hinter sich, er erreichte auch fast noch sein Rekordniveau von Ende August. Stützend kamen positive Unternehmensberichte und sinkende Ölpreise hinzu.

Aus dem Handel ging der Dax 2,22 Prozent höher bei 26.438 Punkten. In der Spitze hatten dem Leitindex mit fast 26.542 Zählern nur noch 78 Punkte zur Bestmarke gefehlt. Der MDax legte um 1,41 Prozent auf 31.178 Zähler zu. Auch in New York waren die Kursgewinne beim Dow Jones ausgeprägt. Bei den Tech-Werten im Nasdaq war die Reaktion durchwachsener.

Die Demokraten haben in den USA bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat erobert. Laut dem Kapitalmarktstrategen Joachim Schallmayer von der Dekabank sendet dies das Signal, dass die Politik von US-Präsident Donald Trump "nicht grenzenlos durchsetzbar" ist. Dramatische Kurswechsel seien zwar nicht zu erwarten, doch einzelne Branchen könnten seiner Einschätzung nach neue Rahmenbedingungen bekommen. Steve Chiavarone von Federated Hermes glaubt vorerst an eine erhöhte Volatilität.

Heidelberg Materials nimmt Kurs auf die 200-Tage-Linie

Im Dax stiegen die Papiere des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials an der Index-Spitze um 9,8 Prozent. Die Papiere erreichten somit am Mittwoch das höchste Niveau seit Ende August. Den schwachen September, der mit 137,20 Euro in einem Tief seit April 2025 gemündet hatte, haben die Titel nun also wieder egalisiert. Sie kehrten über die 100-Tage-Durchschnittslinie zurück und näherten sich der 200-Tage-Linie, die bei etwa 174 Euro verläuft.

Das Quartal sei stark verlaufen, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Der Umsatz liege um vier Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung, angetrieben von der Region Europa. Positiv hätten sich die Preise des Baustoffherstellers entwickelt, schrieb Glynis Johnson von Jefferies. Experte Ben Rada Martin von Goldman Sachs äußerte seine Erwartung steigender Markterwartungen.

Infineon-Aktie leidet unter US-Wahlergebnis

Europäische KI-Aktien leiden am Mittwoch im internationalen Kontext teils sehr deutlich unter dem Ergebnis der Parlaments-Zwischenwahlen in den USA. Die Aktien von Infineon büßte dabei etwa 3,3 Prozent.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sandeep Deshpande äußerte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal seinen Glauben, dass die für 2027 erwarteten Ziele etwas über dem Konsens liegen könnten. Da die Prognosepraxis vorsichtig sei, bliebe damit die Option offen, die Zielsetzungen im Laufe des Jahres anzuheben.

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.

(mit Material von dpa-AFX)