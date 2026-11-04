DAX® - Schlägt sich tapfer

Der DAX® zeigt sich derzeit von seiner widerstandsfähigen Seite. Schließlich verteidigen die deutschen „blue chips“ den dritten Tag in Folge die bekannte Ausbruchszone bei rund 25.700 Punkten. Solange dieses Schlüssellevel hält, kann die Kursentwicklung seit September als Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von rund 900 Punkten interpretiert werden. Rein rechnerisch reicht dieses Kurspotenzial aus, um perspektivisch Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 26.619 Punkten zu nehmen. Kurzfristig fallen zudem die letzten vier Tageshochs zwischen 26.022 und 26.106 Punkten ins Auge. Ein Anstieg über dieses recht enge Kursband würde dem beschriebenen Ausbruchsszenario zusätzlichen Nachdruck verleihen, zumal in diesem Dunstkreis auch das obere Bollinger Band (akt. bei 26.080 Punkten) verläuft. Auf der Unterseite gilt es dagegen, die Kombination aus den horizontalen Ausbruchsmarken bei 25.700 Punkten und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.568 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten. Schließlich würde ein solches Rebreak den laufenden Ausbruch negieren.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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