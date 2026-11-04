Dax tiefer erwartet - US-Wahlergebnis und EU-Inflation im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠04. Nov (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag ‌hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 25.864,62 Punkten geschlossen. Die Indizes an ⁠der ⁠Wall Street zeigten sich uneinheitlich, während die Ölpreise nur schwer eine Richtung fanden. Verdauen müssen die Märkte die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen. Präsident Donald Trump hat eine ‌krachende Niederlage eingefahren, denn die ‌oppositionellen Demokraten erobern übereinstimmenden Medienprognosen zufolge die Mehrheiten in beiden Kongresskammern.

• Im Fokus stehen ⁠zudem die Geschäftszahlen von BMW, Vonovia, Continental, Fresenius ‌und Heidelberg Materials.

• ⁠Bei den Konjunkturdaten stehen die Daten zur Entwicklung der Inflation in der Euro-Zone an, die im Oktober weiter gestiegen ‌sein dürften.

• Geplant ⁠zur Veröffentlichung sind zudem ⁠die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor im Euroraum und in den USA im Oktober.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am INVALID

FORMAT

Dax 25.864,62

EuroStoxx50 6.144,56

EuroStoxx50-Future 6.165,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am INVALID Prozent

FORMAT

Dow Jones 51.786,72 -0,4%

Nasdaq

S&P 500 7.568,92 +0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 61.879,49 -1,9%

Shanghai 3.660,38 +1,5%

Hang Seng 23.790,41 +1,1%

Bericht von Sanne Schimanski, redigert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).

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