Dax Chartanalyse 04.11.2026

Dax vor Ausbruch: US-Midterms liefern neuen Antrieb

onvista · Uhr

Der Dax steigt nach den US-Midterms erneut auf 26.100 Punkte. Ein Ausbruch über das Oktoberhoch könnte weiteres Kurspotenzial bis 26.200 Punkte eröffnen.

Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Dax Rückblick

Der Dax zeigte am Dienstag einen volatilen Handelsverlauf. Nach einem schwachen Start fiel der Index zunächst bis auf 25.678 Punkte und testete damit erfolgreich die wichtige Unterstützungszone um 25.700 Punkte. Anschließend setzte eine kräftige Erholung ein, die den Dax zeitweise wieder über 26.000 Punkte führte. Zum Xetra-Schluss standen 25.864,62 Punkte auf der Kurstafel, ein Minus von 116,47 Punkten beziehungsweise 0,45 Prozent.

An der Wall Street entwickelten sich die Indizes uneinheitlich. Der Nasdaq gewann 0,68 Prozent auf 28.180 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,36 Prozent auf 7.569 Punkte. Der Dow Jones verlor dagegen 0,38 Prozent auf 51.787 Punkte. Nvidia und weitere Halbleiterwerte profitierten von einer Erholung der Technologiewerte, während Apple nach einem schwächeren Margenausblick unter Druck geriet. Zusätzlich sorgten rückläufige Ölpreise für Entlastung.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr zeigt sich seit dem gestrigen Tief bei rund 25.680 Punkten eine neue Aufwärtsbewegung. Die steigende Trendlinie verläuft aktuell bei rund 25.900 Punkten und unterstreicht die kurzfristig positive Entwicklung.

Am Mittwochvormittag konnte der Dax die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten zurückerobern und stieg bis auf rund 26.100 Punkte. Damit erreicht der Index erneut die Hochpunkte vom 29. Oktober. Gegen 10.40 Uhr notiert der Index bei 26.099 Punkten unmittelbar an dieser Widerstandszone.

Dax Chartanalyse 04.11.2026
Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Entscheidend ist nun, ob dem Dax ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 26.090 und 26.110 Punkten gelingt. Darüber wären weitere Kursgewinne bis 26.150 und anschließend 26.200 Punkte möglich. Ein solcher Ausbruch würde die jüngste Erholung zusätzlich bestätigen.

Scheitert der Index dagegen erneut an den Oktoberhochs, wäre zunächst mit Gewinnmitnahmen bis 26.000 Punkte zu rechnen. Darunter verläuft die steigende Aufwärtstrendlinie bei rund 25.900 Punkten. Erst ein Bruch dieser Unterstützung würde das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben und einen Rücklauf bis 25.780 Punkte ermöglichen.

Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen sorgen heute für zusätzliche Impulse. Die Demokraten haben beide Kammern des Kongresses gewonnen. Damit dürften politische Entscheidungen von Präsident Trump künftig stärker von parlamentarischen Mehrheiten abhängen. Für die Finanzmärkte bedeutet dies einerseits die Aussicht auf mehr politische Kontrolle, andererseits aber auch mögliche Blockaden bei Haushalts-, Steuer- und Regulierungsfragen.

Dax Unterstützungen:25.900 Xetra-Start-Bereich26.000 psychologische Marke
Dax Widerstände:26.110 Hochbereich Ende Oktober26.200 Oktobermarke
Artikel teilen:
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU96SZ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 04.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.874,10 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY0RHD) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 04.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 29.166,29 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Nvidia
N
NASDAQ 100
D
Dow Jones
S
S&P 500
Apple
Ö
Ölpreis WTI
NASDAQ
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 03.11.2026
Dax gibt Gewinne ab – Diese Unterstützungszone entscheidetgestern, 10:04 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Vorbörse 04.11.2026
Nach US-Zwischenwahlen: Dax im Minus erwartetheute, 06:45 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Chartanalyse 02.11.2026
Dax verliert Trendlinie – Diese Haltelinie entscheidet02. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 30.10.2026
Dax testet Aufwärtstrend nach starkem Anstieg30. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wirdheute, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ranheute, 11:00 Uhr · onvista
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen