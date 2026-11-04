Dax vor Ausbruch: US-Midterms liefern neuen Antrieb

Dax Rückblick

Der Dax zeigte am Dienstag einen volatilen Handelsverlauf. Nach einem schwachen Start fiel der Index zunächst bis auf 25.678 Punkte und testete damit erfolgreich die wichtige Unterstützungszone um 25.700 Punkte. Anschließend setzte eine kräftige Erholung ein, die den Dax zeitweise wieder über 26.000 Punkte führte. Zum Xetra-Schluss standen 25.864,62 Punkte auf der Kurstafel, ein Minus von 116,47 Punkten beziehungsweise 0,45 Prozent.

An der Wall Street entwickelten sich die Indizes uneinheitlich. Der Nasdaq gewann 0,68 Prozent auf 28.180 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,36 Prozent auf 7.569 Punkte. Der Dow Jones verlor dagegen 0,38 Prozent auf 51.787 Punkte. Nvidia und weitere Halbleiterwerte profitierten von einer Erholung der Technologiewerte, während Apple nach einem schwächeren Margenausblick unter Druck geriet. Zusätzlich sorgten rückläufige Ölpreise für Entlastung.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr zeigt sich seit dem gestrigen Tief bei rund 25.680 Punkten eine neue Aufwärtsbewegung. Die steigende Trendlinie verläuft aktuell bei rund 25.900 Punkten und unterstreicht die kurzfristig positive Entwicklung.

Am Mittwochvormittag konnte der Dax die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten zurückerobern und stieg bis auf rund 26.100 Punkte. Damit erreicht der Index erneut die Hochpunkte vom 29. Oktober. Gegen 10.40 Uhr notiert der Index bei 26.099 Punkten unmittelbar an dieser Widerstandszone.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Entscheidend ist nun, ob dem Dax ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 26.090 und 26.110 Punkten gelingt. Darüber wären weitere Kursgewinne bis 26.150 und anschließend 26.200 Punkte möglich. Ein solcher Ausbruch würde die jüngste Erholung zusätzlich bestätigen.

Scheitert der Index dagegen erneut an den Oktoberhochs, wäre zunächst mit Gewinnmitnahmen bis 26.000 Punkte zu rechnen. Darunter verläuft die steigende Aufwärtstrendlinie bei rund 25.900 Punkten. Erst ein Bruch dieser Unterstützung würde das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben und einen Rücklauf bis 25.780 Punkte ermöglichen.

Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen sorgen heute für zusätzliche Impulse. Die Demokraten haben beide Kammern des Kongresses gewonnen. Damit dürften politische Entscheidungen von Präsident Trump künftig stärker von parlamentarischen Mehrheiten abhängen. Für die Finanzmärkte bedeutet dies einerseits die Aussicht auf mehr politische Kontrolle, andererseits aber auch mögliche Blockaden bei Haushalts-, Steuer- und Regulierungsfragen.