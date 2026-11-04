Demokrat verteidigt umkämpften Senatssitz in Michigan

dpa-AFX · Uhr
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LANSING (dpa-AFX) - Im umkämpften Bundesstaat Michigan haben die Demokraten bei der Wahl zum US-Senat Hochrechnungen zufolge ihren Sitz verteidigt. Ihr linker Kandidat Abdul El-Sayed entschied die Wahl für sich und wird der erste muslimische Senator der Vereinigten Staaten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete./fsp/DP/mis

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