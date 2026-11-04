Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne nach US-Zwischenwahl

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nach den Zwischenwahlen in den USA etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 122,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,32 Prozent.

In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über Trump, den Amerikaner unter anderem für steigende Preise verantwortlich machen.

"Für die kommenden beiden Jahre zeichnet sich allerdings ein konfliktreiches Verhältnis zwischen Weißem Haus und Kongress ab", kommentierte Dirk Chlench, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. "Die Demokraten können Trumps innenpolitische Agenda bremsen, eigene Vorhaben aber angesichts seines Vetorechts ebenfalls nur eingeschränkt durchsetzen." Chlench erwartet Auseinandersetzung über den Bundeshaushalt und die Anhebung der Staatsschuldenobergrenze. "Für die Kapitalmärkte könnte die Schuldenobergrenze deshalb 2027 erneut zu einem Belastungsfaktor werden."

Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Oktober stärker als erwartet verschlechtert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) lag aber weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. In Frankreich ist der Indikator hingegen eingebrochen und deutlich unter die Wachstumsschwelle gefallen./jsl/jkr/stk

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