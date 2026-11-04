dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste nach US-Zwischenwahl

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der Ausgang der Zwischenwahlen in den USA (Midterms) dürfte den Dax am Mittwoch zunächst belasten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels ein halbes Prozent tiefer auf 25.730 Punkte. In der Nacht wurde er zeitweise sogar nur noch bei 25.532 Punkten gesehen. In den USA droht nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand. Denn auf der einen Seite steht der republikanische US-Präsident Donald Trump und auf der anderen wohl künftig ein von Demokraten dominierter Kongress. Dies sagen zumindest aktuelle Hochrechnungen. Es wäre eine herbe Niederlage für Trump ganz persönlich, denn er hatte die Parlamentswahlen zu einer Abstimmung über seine Politik gemacht.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ 100 IM PLUS - Der Erholungsversuch der New Yorker Technologiebörse Nasdaq am Dienstag ist geglückt. Am Ende behauptete der Auswahlindex Nasdaq 100 allerdings nur ein Plus von 0,68 Prozent auf 28.180,26 Punkte. Damit endete eine dreitägige Serie herber Verluste. Die wieder gefragten Halbleitertitel - inklusive des Branchenriesen Nvidia - wogen insgesamt schwerer als die enttäuschenden Geschäftsaussagen von Apple und Palantir . Der marktbreite S&P 500 konnte sich mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 7.568,92 Punkte ebenfalls ein wenig berappeln. Dagegen sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 51.786,72 Punkte. Er hatte zu Wochenbeginn als einziges der großen US-Börsenbarometer einen Gewinn ins Ziel gerettet.

ASIEN: - CHINA, HONGKONG, SÜDKOREA IM PLUS; JAPAN IM MINUS - In Asien hat der Großteil der wichtigsten Börsen nach den Zwischenwahlen in den USA zugelegt. So gab es in China, Hongkong und Südkorea Gewinne. Nach unten ging es dagegen in Japan. Dort sank der Leitindex Nikkei 225 , nachdem in Tokio am Dienstag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. Der Nikkei konnte aber sein Minus im Handelsverlauf deutlich reduzieren.

DAX              		25864,62		-0,45%
XDAX            		25824,30		-0,21%
EuroSTOXX 50		6144,56		-0,51%
Stoxx50        		5360,97		-0,75%
			
DJIA             		51786,72		-0,38%
S&P 500        		7568,92		0,36%
NASDAQ 100  		28180,26		0,68%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future               122,46               -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1229		0,33%
USD/Yen             	158,10		-0,39%
Euro/Yen       		177,54		-0,05%

BITCOIN:

Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin		         77.695		0,45%

ROHÖL:

Brent                          104,06            +0,46 USD
WTI                             96,45             +0,36 USD

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