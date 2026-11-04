Elektroautos in Deutschland weiterhin stark gefragt

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FLENSBURG (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland hat sich im Oktober erneut fortgesetzt. Rund 94.000 reine Elektroautos (BEV) wurden im vergangenen Monat neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg mitteilte. Das seien rund 80 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Grund für die Entwicklung dürften die E-Auto-Prämie des Bundes sowie hohe Spritpreise sein.

Die reinen Stromer machten mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Neuzulassungen im Oktober aus. Mit Diesel oder Benzin betriebene Pkw kamen gemeinsam auf rund 62.400 Neuzulassungen - beide Kraftstoffarten verzeichneten starke Rückgänge im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden rund 254.500 Pkw neu zugelassen, was laut KBA einem Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Oktober 2025 entspricht.

Experte: E-Auto-Prämie als Treiber für E-Auto-Boom

Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY sieht vor allem die Förderung als Treiber: "Der Markt läuft - aber er läuft vor allem wegen der Prämie." Spannend werde es, wenn das Geld nicht mehr fließt. "Ich gehe davon aus, dass die Elektro-Zulassungen dann wieder deutlich einbrechen."

Absatz chinesischer Autos stark gestiegen

EY zufolge profitieren vom Aufwärtstrend beim Neuwagenabsatz seit Monaten vor allem ausländische Autokonzerne - die deutschen Konzerne verlieren demnach Monat für Monat Marktanteile. Am stärksten legten erneut chinesische Hersteller zu. "Ihr Marktanteil stieg von 5,2 auf 8,4 Prozent", teilte EY mit./cab/DP/stk

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