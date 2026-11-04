Energiepreise halten Inflation in Österreich auf hohem Niveau

Wien, ⁠04. Nov (Reuters) - In Österreich ist die Inflation im Oktober auf hohem Niveau verharrt. Der nach europäischen Kriterien berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg ‌im Jahresvergleich um 3,5 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch auf Basis einer ⁠Schnellschätzung ⁠mitteilte. Nach nationaler Berechnung (VPI) lag die Inflationsrate wie im Vormonat bei 3,6 Prozent. Im Vormonatsvergleich stiegen die Preise nach HVPI-Berechnung um 0,4 Prozent und laut VPI um ‌0,3 Prozent.

Hauptpreistreiber war erneut der ‌Energiesektor. Trotz der seit Anfang Oktober erweiterten Spritpreisbremse und des dadurch geringeren Preisanstiegs bei ⁠Treibstoffen beschleunigte sich die Teuerung im Energiesektor auf ‌16,5 Prozent nach ⁠15,1 Prozent im September, erklärte die Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk. Den größten Beitrag zur Gesamtinflation leistete jedoch ‌weiterhin der Dienstleistungsbereich, ⁠dessen Teuerung sich mit ⁠4,1 Prozent leicht von 4,2 Prozent im September abschwächte. Die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol blieben im Jahresvergleich unverändert, nach einem Anstieg von 0,8 Prozent im September.

Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).