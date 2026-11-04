EQS-Adhoc: SNP SE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an
EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
SNP SE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an
04.11.2026 / 19:41 CET/CEST
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SNP SE hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an
Heidelberg, 4. November 2026 – Der Vorstand der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) gibt heute eine Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekannt.
Auf Grundlage der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und der starken Pipeline für das verbleibende Geschäftsjahr erwartet SNP ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich (bisherige Prognose: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich). Beim operativen Ergebnis (EBIT) wird gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg erwartet, der auch deutlich in den zweistelligen Prozentbereich reichen kann (bisherige Prognose: EBIT-Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich).
Für den Auftragseingang wird unverändert eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins prognostiziert.
Ansprechpartner:
Marcel Wiskow
Director Investor Relations
marcel.wiskow@snpgroup.com
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