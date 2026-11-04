EQS-Adhoc: Uniper SE: Erhöht Prognose für das Adjusted Net Income 2026

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EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Uniper SE: Erhöht Prognose für das Adjusted Net Income 2026

04.11.2026 / 13:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Uniper erhöht die Prognose für das Adjusted Net Income für das Jahr 2026 um 50 Mio. EUR auf 550 bis 650 Mio. € gegenüber bislang 500–600 Mio. EUR. Die Prognose für das Adjusted EBITDA bleibt unverändert bestehen zwischen 1.100-1.300 Mio. EUR. Grundlage sind die vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 mit einem Adjusted EBITDA von 1.024 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 641 Mio. EUR) und einem Adjusted Net Income von 579 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 268 Mio. EUR).

Die verwendeten Kennzahlen werden im Geschäftsbericht der Uniper SE erläutert.

Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind weiterhin vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 werden wie angekündigt am 10. November 2026 veröffentlicht.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Tina Hinz

General Counsel and Chief Compliance Officer

Legal & Compliance

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Kontakt für Investoren und Analysten:

Sebastian Veit

Executive Vice President

Investor Relations

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 151 55049337

E-Mail ir@uniper.energy

Pressekontakt:

Birgit Korte

Senior Vice President

Corporate Communication

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

E-Mail press@uniper.energy

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