EQS-Adhoc: Uniper SE: Erhöht Prognose für das Adjusted Net Income 2026
EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Uniper SE: Erhöht Prognose für das Adjusted Net Income 2026
04.11.2026 / 13:57 CET/CEST
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Uniper erhöht die Prognose für das Adjusted Net Income für das Jahr 2026 um 50 Mio. EUR auf 550 bis 650 Mio. € gegenüber bislang 500–600 Mio. EUR. Die Prognose für das Adjusted EBITDA bleibt unverändert bestehen zwischen 1.100-1.300 Mio. EUR. Grundlage sind die vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 mit einem Adjusted EBITDA von 1.024 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 641 Mio. EUR) und einem Adjusted Net Income von 579 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 268 Mio. EUR).
Die verwendeten Kennzahlen werden im Geschäftsbericht der Uniper SE erläutert.
Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind weiterhin vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 werden wie angekündigt am 10. November 2026 veröffentlicht.
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