EQS-AFR: Deutsche Wohnen SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Wohnen SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Wohnen SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



04.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die Deutsche Wohnen SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027

Ort:

https://ir.deutsche-wohnen.com/publikationen-events/geschaefts-und-zwischenbericht/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027

Ort:

https://ir.deutsche-wohnen.com/en/publications-and-events/reports/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2027

Ort:

https://ir.deutsche-wohnen.com/publikationen-events/geschaefts-und-zwischenbericht/zwischenberichte-und--mitteilungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2027

Ort:

https://ir.deutsche-wohnen.com/en/publications-and-events/reports/interim-reports

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Wohnen SE Mecklenburgische Straße 57 14197 Berlin Deutschland Internet: https://www.deutsche-wohnen.com LEI Code: 529900QE24Q67I3FWZ10

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