EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fabasoft AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



04.11.2026 / 14:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026

Ort:

https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026

Ort:

https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fabasoft AG Honauerstraße 4 4020 Linz Österreich Internet: www.fabasoft.com LEI Code: 391200WHND7OZEFNNL77

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