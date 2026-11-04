EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fabasoft AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.11.2026 / 14:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026

Ort:

https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026

Ort:

https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet:www.fabasoft.com
LEI Code:391200WHND7OZEFNNL77
Ende der MitteilungEQS News-Service

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