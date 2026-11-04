EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORDWEST Handel AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
NORDWEST Handel AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

04.11.2026 / 14:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die NORDWEST Handel AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland
Internet:www.nordwest.com
LEI Code:391200G4SXDTWLYVJN36
Ende der MitteilungEQS News-Service

2428434 04.11.2026 CET/CEST

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