EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siemens Healthineers AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.11.2026 / 15:16 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Siemens Healthineers AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.11.2026

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/presentations-financial-publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.11.2026

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.11.2026

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/presentations-financial-publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.11.2026

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet:https://www.siemens-healthineers.com
LEI Code:529900QBVWXMWANH7H45
Ende der MitteilungEQS News-Service

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