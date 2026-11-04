EQS-AFR: Vonovia SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vonovia SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Vonovia SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Vonovia SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2027

Ort:

https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/ergebnisse-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2027

Ort:

https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/results-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2027

Ort:

https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/ergebnisse-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2027

Ort:

https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/results-presentations

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Internet:www.vonovia.de
LEI Code:5299005A2ZEP6AP7KM81
Ende der MitteilungEQS News-Service

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