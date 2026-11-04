EQS-DD: ATOSS Software SE: Christopher Obereder, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.11.2026 / 16:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Christopher
Nachname(n): Obereder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
93,70 EUR 7.233.640,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
93,70 EUR 7.233.640,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com
LEI Code: 529900Q9G9280ADNOA39

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107806  04.11.2026 CET/CEST

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