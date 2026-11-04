EQS-DD: Delivery Hero SE: Niklas Östberg, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.11.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Niklas
Nachname(n):Östberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Delivery Hero SE

b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A41YH12

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
36,80 EUR43.225.280,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
36,80 EUR43.225.280,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet:www.deliveryhero.com
LEI Code:529900C3EX1FZGE48X78
Ende der MitteilungEQS News-Service

107754 04.11.2026 CET/CEST

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