EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Elena Maklak-Timmann, Kauf

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.11.2026 / 13:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Elena
Nachname(n): Maklak-Timmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Timmann
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
init innovation in traffic systems SE

b) LEI
391200ZOAI9BOLGC1D37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005759807

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
30,5788 EUR 27.521,37 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
30,5788 EUR 27.521,3700 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Internet: www.initse.com
LEI Code: 391200ZOAI9BOLGC1D37

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107790  04.11.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
INIT

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ranheute, 11:00 Uhr · onvista
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen