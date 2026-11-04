EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Elena Maklak-Timmann, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.11.2026 / 13:43 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Elena Nachname(n): Maklak-Timmann

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Timmann Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

init innovation in traffic systems SE

b) LEI

391200ZOAI9BOLGC1D37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005759807

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 30,5788 EUR 27.521,37 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 30,5788 EUR 27.521,3700 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Internet: www.initse.com LEI Code: 391200ZOAI9BOLGC1D37

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