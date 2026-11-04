EQS-DD: Mensch und Maschine Software SE: Markus Pech, Kauf von Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Mensch und Maschine Software SE zu einem Rabatt von 20 % auf den ...

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.11.2026 / 15:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Markus
Nachname(n):Pech

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Mensch und Maschine Software SE

b) LEI

391200KPS0L1YQ88JY41 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006580806

b) Art des Geschäfts

Kauf von Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Mensch und Maschine Software SE zu einem Rabatt von 20 % auf den Aktienkurs am Ausgabetag
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
24,48 EUR7.975,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
24,4800 EUR7.975,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mensch und Maschine Software SE
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
Deutschland
Internet:www.mum.de
LEI Code:391200KPS0L1YQ88JY41
Ende der MitteilungEQS News-Service

107800 04.11.2026 CET/CEST

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