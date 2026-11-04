EQS-News: BRAIN Biotech und Syngenta vereinbaren strategische Kooperation für nachhaltige Landwirtschaft durch synthetische Biologie

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BRAIN Biotech und Syngenta vereinbaren strategische Kooperation für nachhaltige Landwirtschaft durch synthetische Biologie



04.11.2026 / 10:45 CET/CEST

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BRAIN Biotech und Syngenta vereinbaren strategische Kooperation für nachhaltige Landwirtschaft durch synthetische Biologie

Kooperation soll Innovationen im Bereich biologischer Lösungen für die Landwirtschaft durch synthetische Biologie beschleunigen

BRAIN Biotech bietet Zugang zu firmeneigenem BioArchive und umfassende Expertise in der Entwicklung von mikrobiellen Stämmen

ZWINGENBERG, 4. November 2026 – Die BRAIN Biotech AG, ein führender Anbieter von Spezialenzymen und innovativen biologischen Lösungen für die Industrie, und Syngenta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich landwirtschaftlicher Innovationen, bündeln ihre Kräfte, um die Entwicklung biologischer Pflanzenwirkstoffe voranzutreiben.

Die Unternehmen verbinden strategisch die wissenschaftliche Expertise von BRAIN Biotech im Bereich der synthetischen Biologie mit der weltweiten Führungsposition von Syngenta bei biologischen Produkten. Gemeinsam wollen sie die Entwicklung landwirtschaftlicher Lösungen der nächsten Generation vorantreiben und zentrale Herausforderungen der nachhaltigen Landwirtschaft angehen.

BRAIN Biotech wird seine fortschrittlichen Kompetenzen in mikrobieller Stammentwicklung einbringen, um Syngentas Forschungsinitiativen zur Weiterentwicklung neuartiger biologischer Wirkstoffe zu unterstützen. Diese von der Natur inspirierten Werkzeuge sollen traditionelle Pflanzenschutzlösungen ergänzen und dazu beitragen, die Pflanzengesundheit, Widerstandsfähigkeit und Produktivität zu verbessern.

„Die Partnerschaft mit einem weltweiten Marktführer wie Syngenta unterstreicht die Bedeutung biologischer Innovationen für eine nachhaltige Landwirtschaft“, sagt Martin Langer, EVP bei BRAIN Biotech. „Wir sehen diese Zusammenarbeit als hervorragende Möglichkeit, unser umfangreiches Instrumentarium im Bereich der industriellen Biotechnologie mit der Größe und den praxisnahen Erkenntnissen von Syngenta zu verbinden und somit Lösungen zu entwickeln, die sich positiv auf Landwirte und die Umwelt auswirken.“

„Wir bei Syngenta sind davon überzeugt, dass Innovation den Weg für die nächste Generation nachhaltiger Lösungen in der Landwirtschaft ebnet, und setzen uns dafür ein, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die diese Vision teilen“, sagt Jérôme Cassayre, Leiter der Abteilung für biologische Forschung bei Syngenta. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit BRAIN Biotech die Grenzen der Wissenschaft im Bereich der biologischen Pflanzenschutzmittel zu erweitern.“

BRAIN Biotech bietet hochspezialisierte mikrobiologische Dienstleistungen an, darunter die Identifizierung und Optimierung von Stämmen zur Produktion von Enzymen und Biomolekülen. Das umfangreiche Portfolio an biotechnologischen Methoden und der kundenorientierte Service des Unternehmens sind entscheidend für die Bereitstellung innovativer Lösungen und Produkte der nächsten Generation. Diese werden nun unter der neuen Marke für industrielle Biotechnologie BRAINBiocatalysts zusammengefasst. Kunden erhalten zudem Zugang zum BRAIN BioArchive, einer Sammlung von Zehntausenden einzigartiger mikrobieller Stämme, und können nach spezifischen Stämmen suchen, die auf ihre Anwendungen ausgerichtet sind.

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Kontakt Investor Relations und Medien

Martina Schuster

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: martina.schuster@brainbio.com

Über BRAINBiocatalysts

BRAINBiocatalysts ist die Marke für industrielle Biotechnologie der BRAIN Biotech Gruppe. BRAINBiocatalysts vereint Fachwissen in den Bereichen Entdeckung, Entwicklung, Skalierung und Herstellung, um skalierbare biobasierte Lösungen für komplexe Herausforderungen und Spezialanwendungen anzubieten. Die Kompetenzen des Unternehmens reichen von der Entdeckung und Entwicklung von Enzymen über die Entwicklung mikrobieller Stämme sowie die Entwicklung von Bioprozessen bis hin zu Anwendungskompetenz und kommerzieller Herstellung.

BRAINBiocatalysts vereint die Kompetenzen von: BRAIN Biotech AG, Biocatalysts Ltd., Breatec B.V., WeissBiotech GmbH und Biocatalysts Inc. Diese eigenständigen Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an und gehen vertragliche Beziehungen mit Kunden ein.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.brainbiocatalysts.com

Über BRAIN Biotech

Die BRAIN Biotech Gruppe entwickelt und vertreibt biobasierte Produkte und Lösungen für die Industrie. Ihre Aktivitäten gliedern sich in zwei Geschäftsbereiche: BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen und Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte und Arzneimittel). Die BRAIN Biotech AG, die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech-Gruppe, betreibt eigene Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie weitere Produktionsanlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN: DE0005203947 / WKN: 520394). Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte der Konzern mit rund 280 Mitarbeitenden einen Umsatz von 49,6 Mio. Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.brain-biotech-group.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BRAIN Biotech AG Darmstädter Straße 34-36 64673 Zwingenberg Deutschland Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0 Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11 E-Mail: ir@brainbio.com Internet: www.brain-biotech-group.com ISIN: DE0005203947 WKN: 520394 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200JKPVHLD6JLZ107 EQS News ID: 2428236

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