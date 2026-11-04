EQS-News: Nordic bringt Edge-KI auf batteriebetriebene WLAN-Geräte und erreicht mit neuer nRF71-Serie zwanzigmal geringeren Standby-Stromverbrauch

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Nordic bringt Edge-KI auf batteriebetriebene WLAN-Geräte und erreicht mit neuer nRF71-Serie zwanzigmal geringeren Standby-Stromverbrauch



04.11.2026 / 15:05 CET/CEST

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WLAN, Bluetooth LE, Thread und geräteinterne KI auf einem einzigen Chip, kompatibel mit bestehender Software und Tools – konzipiert für Milliarden intelligenter Geräte, die jahrelang mit nur einer Batterie laufen

OSLO, Norwegen, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Lösungen mit geringem Stromverbrauch, stellt heute die nRF71-Serie vor. Die Systems-on-Chip (SoCs) mit extrem geringem Stromverbrauch vereinen Wi-Fi®, Bluetooth® Low Energy (LE), Thread® und Edge-KI auf einem einzigen Chip.

nRF71 Series

Basis der nRF71-Serie sind das extrem stromsparende Design, die Software und die Tools, die Nordic zu einem vertrauenswürdigen Marktführer im Bereich Bluetooth LE gemacht haben. Damit bietet die nRF71-Serie einen bis zu 20-mal geringeren Stromverbrauch im Standby-Modus als die Wi-Fi-Produkte der aktuellen nRF70-Serie.

Dieses Plus an Energieeffizienz dürfte neue Möglichkeiten für Entwickler batteriebetriebener WLAN-Geräte für Anwendungen wie Smart Home, Wearables und industrielles IoT eröffnen.

„Edge-KI wird Teil jedes vernetzten Geräts sein, aber für batteriebetriebene Geräte war WLAN bisher mit einem Stromverbrauch verbunden, den sie sich nicht leisten konnten", sagte Kjetil Holstad, EVP für WLAN und Energiemanagement bei Nordic Semiconductor.

„Mit der nRF71-Serie beseitigt Nordic diese Hürde. Wir vereinen WLAN und Edge-KI auf derselben Ultra-Low-Power-Plattform und nutzen dabei Tools, auf die Entwickler bereits bei Bluetooth LE vertrauen. So kann sich die nächste Generation intelligenter Produkte mit jedem Netzwerk verbinden, Entscheidungen direkt auf dem Gerät treffen und trotzdem jahrelang mit einer Batterie laufen."

Edge-KI und die gesamte Anwendung auf einem Chip

KI-Inferenz im Edge-Bereich lässt sich nun direkt auf einem einzigen Chip ausführen, ganz ohne externen KI-Prozessor. Dadurch reagieren Geräte schneller, verbrauchen weniger Strom und benötigen weniger Komponenten. Mithilfe der integrierten Axon Neural Processing Unit (NPU) sind Keyword-Spotting, Anomalieerkennung und Bildklassifizierung auf batteriebetriebenen Geräten mit der nRF71-Serie nutzbar. Die NPU führt Machine-Learning-Modelle 10- bis 17-mal schneller aus als der 256-MHz-Arm®-Cortex®-M33-Prozessor allein. Mit der Neuton-Software von Nordic können Entwickler sehr kleine KI-Modelle aus ihren eigenen Daten erstellen und diese mit der nRF71-Serie ausführen. Diese eignen sich ideal für den alleinigen Einsatz von Edge-KI auf dem Prozessor.

Von der Axon-NPU über die Neuton-Software bis hin zu Over-the-Air-Modell-Updates mit nRF Cloud bringt Nordic Edge-KI auf batteriebetriebene WLAN-Geräte. Dabei laufen Anwendung, drahtlose Konnektivität und KI auf einem einzigen Chip.

Batteriebetriebenes WLAN für Smart Home, Sicherheit und industrielles IoT

Mit der nRF71-Serie können batteriebetriebene Smart-Home-Hubs, Matter-Brücken oder Thread-Border-Router nun WLAN, Thread und Bluetooth LE auf einem einzigen Chip ausführen – ebenso wie Matter-fähige Smart Locks, Sicherungskonsolen, Wearables und industrielle Sensoren. Möglich machen dies zwei unabhängige Funkmodule mit separaten HF- und Verarbeitungsblöcken: ein WLAN-Funkmodul und Nordics 2,4-GHz-Multiprotokoll-Funkmodul aus der neuesten Generation der drahtlosen SoCs der nRF54-Serie. Beide Funkmodule empfangen gleichzeitig, sodass Geräte ihre WLAN-Verbindung zur Cloud aufrechterhalten können, während sie gleichzeitig Bluetooth-LE- oder Thread-Datenverkehr abhören, ohne dass eines der Protokolle auf das andere warten muss.

Die ersten SoCs der nRF71-Serie sind der nRF7120 und der nRF7120E. Während der nRF7120 Dualband-WLAN 6 bietet, verfügt der nRF7120E zusätzlich über Tri-Band-WLAN 6E und die Axon-NPU für hardwarebeschleunigte Edge-KI. Beide Bausteine enthalten 4 MB nichtflüchtigen On-Chip-Speicher und 1 MB vom Benutzer zugänglichen RAM.

Zu sehen auf der Electronica

Nordic präsentiert die nRF71-Serie, einschließlich eines Moduls der Marke Nordic, auf der diesjährigen Electronica in Halle C6, Stand 159.

Verfügbarkeit

Die nRF71-Serie ist ab sofort als Muster für ausgewählte Kunden erhältlich.

Entwickler erhalten Informationen zur Verfügbarkeit bei ihrem lokalen Nordic-Vertriebsmitarbeiter.

Über Nordic Semiconductor

Als führendes Unternehmen im Bereich energiesparender drahtloser IoT-Lösungen bietet Nordic Semiconductor die zentralen Plattformen und Funktechnologien, um IoT-Geräte weltweit für den Verbraucher-, Gesundheits- und Industriemarkt miteinander zu verbinden. Mit hochmoderner Hardware, eingebetteter Software, Entwicklungstools und Cloud-Lifecycle-Services vereinfacht das Unternehmen die Entwicklung und Wartung sicherer, zuverlässiger und skalierbarer vernetzter Produkte. www.nordicsemi.com

Nordic Semiconductor Logo

Cision

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