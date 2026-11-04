EQS-News: Segway Powersports stellt auf der EICMA 2026 die Modellpalette für das Modelljahr 27 sowie den iFUN 2.0 vor und skizziert globale Wachstumspläne

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Segway Powersports stellt auf der EICMA 2026 die Modellpalette für das Modelljahr 27 sowie den iFUN 2.0 vor und skizziert globale Wachstumspläne



04.11.2026 / 22:15 CET/CEST

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Mailand, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersportspräsentierte auf der EICMA 2026 seine Modellpalette für das Modelljahr 2027 (MY27) sowie das vernetzte System iFUN 2.0 der nächsten Generation Neben weiterentwickelten ATVs, einem erstklassigen UTV mit zwei Sitzreihen sowie neuen vernetzten Technologien stellte das Unternehmen Pläne zur Erweiterung seiner weltweiten Händler- und Servicenetzwerke vor.

Segway Powersports showcases its MY27 lineup at EICMA 2026

AT6 Pro: Mehr Leistung, präzisere Kontrolle

Das Modell MY27 AT6 Pro ist ein wichtiges Leistungsmodell der Produktpalette. Verbesserungen am Antriebsstrang und am Fahrverhalten bieten den Fahrern mehr Leistung und eine bessere Kontrolle. Sein 606-ccm-Motor, kombiniert mit einem CVTech-Getriebe, leistet nun 49 PS. . Die Gesamtleistung des Antriebsstrangs hat sich um etwa 15 % verbessert. Damit die Fahrer diese Leistung optimal nutzen können, ermöglichen eine elektronische Drosselklappensteuerung und wählbare Fahrmodi eine Anpassung der Leistungsentfaltung an wechselndes Gelände.

AT10: Spitzenleistung und Performance

Der MY27 AT10 wurde für kraftvolle Beschleunigung und anspruchsvolle Offroad-Fahrten entwickelt und ist das Flaggschiff unter den ATVs von Segway Powersports. Sein eigens entwickelter 999-ccm-Parallel-Twin-DOHC-Motor leistet 97 PS und 92 N•m Drehmoment und beschleunigt das Fahrzeug in acht Sekunden von 0 auf 100 km/h. Eine präzise Ventilsteuerung sorgt für starke Leistung bei hohen Drehzahlen, während die vibrationsarme Bauweise des Motors auch bei längeren Fahrten für Komfort sorgt. Das AT10 verfügt zudem über iFUN2.0 für ein noch vernetzteres Fahrerlebnis.

Segway Powersports showcases its MY27 ATV lineup with enhanced power and control

UT10 Crew Pro: Komfort bei jedem Wetter, für jedes Abenteuer

Das UT10 Crew Pro ist das Flaggschiff unter den zweireihigen UTVs von Segway Powersports. Seine vollständig geschlossene Kabine kombiniert eine Abdichtung in Automobilqualität mit doppelschichtigen Türdichtungen, um Staub, Feuchtigkeit und Außengeräusche fernzuhalten. Im Innenraum sorgt eine Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HVAC) für angenehme Bedingungen in der Kabine. Ob bei der Arbeit im Freien oder beim Erkunden von Trails mit Familie und Freunden – Fahrer und Mitfahrer können eine komfortable Fahrt genießen. Dank der Bedienelemente am Lenkrad und iFUN 2.0 sind die Fahrzeugfunktionen leicht zu erreichen.

Visitors explore the UT10 Crew Proâ€™s enclosed cabin designed for all-weather comfort

SX20T: Leistung auf dem Prüfstand

Angetrieben von einem 2,0-Liter-Turbomotor mit 235 PS ist der SX20T ein leistungsstarkes Sport-Side-by-Side-Fahrzeug. Das Rennpotenzial des Modells wurde bei zahlreichen Wettbewerben weltweit auf die Probe gestellt.

2026 feierte der SX20T sein Debüt bei zwei großen Offroad-Rennen in den USA: dem „King of the Hammers" im Februar und dem „Mint 400" im März, wobei er bei letzterem den dritten Platz in seiner Gruppe belegte. Im Mai belegte er den zweiten Platz in der T3-N-Klasse auf der SS2-Etappe des südamerikanischen „Desafío Ruta 40", einer Rallye, die für ihr anspruchsvolles Gelände bekannt ist. In Europa sicherte es sich im Oktober bei der portugiesischen „Baja Portalegre 500" den dritten Platz in der SSV-Kategorie.

Bei einer Zeremonie auf der EICMA gab Segway Powersports zudem seine ersten Markenbotschafter bekannt: André Rodrigues, Mathias Bellino, Richard Mosna, Nikola Vujnović und Lycett Dayne Christopher. Ihre Erfahrungen beim Rennen mit Segway-ATVs und SSVs bei Veranstaltungen weltweit unterstreichen die Offroad-Kompetenz der Marke und die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge.

iFUN 2.0: Eine intelligentere, besser vernetzte Fahrt

Das intern entwickelte iFUN 2.0 vereint sechs Kerntechnologien, um den Zugang zum Fahrzeug und dessen Steuerung zu vereinfachen – von der Vorbereitung auf die Fahrt bis zur Navigation auf der Strecke.

Vor Fahrtantritt können die Fahrer über Smartphone-Anbindung Fahrzeuginformationen abrufen und über schlüssellosen Zugang ohne physischen Schlüssel auf das Fahrzeug zugreifen. Durch die Freigabe eines digitalen Schlüssels können Besitzer diesen Zugang auf Familienmitglieder oder Fahrpartner ausweiten.

Auf der Strecke gibt die transparente Fahrwerkstechnologie den Blick auf den Untergrund frei und hilft den Fahrern so, Hindernisse zu erkennen und unebenes Gelände zu bewältigen. Die Sprachsteuerung und Fingertip-Bedienelemente sorgen für eine einfache Handhabung der Fahrzeugfunktionen, während die Bluetooth-Intercom-Unterstützung es zwei Fahrern ermöglicht, über ihre Helme miteinander in Kontakt zu bleiben.

Sowohl der AT10 als auch der UT10 Crew Pro sind mit iFUN 2.0 ausgestattet.

Stärkung der globalen Reichweite

Das globale Vertriebsnetz von Segway Powersports erstreckt sich über mehr als 65 Länder und Regionen mit über 1.300 Verkaufsstellen und Flagship-Stores in Märkten wie Spanien, Saudi-Arabien und Argentinien. Auf dieser Präsenz aufbauend plant das Unternehmen, sein Händler- und Servicenetzwerk auszubauen, um Kunden und Händler weltweit besser zu unterstützen.

Auf der EICMA veranstaltet Segway Powersports seinen alle zwei Jahre stattfindenden globalen Händlersummit, bei dem Händler und Vertriebspartner aus aller Welt zusammenkommen, um Partnerschaften zu stärken und neue Wachstumschancen zu erkunden.

Die überarbeitete Produktpalette, die eigenentwickelten Technologien und die globalen Wachstumsziele spiegeln das Engagement von Segway Powersports wider, die Leistung zu steigern, Grenzen zu verschieben und zur Erkundung zu inspirieren. Gemeinsam verkörpern sie die „Fear No Place"-Philosophie der Marke und befähigen Fahrer, weiter zu fahren und neues Terrain zu bezwingen.

Über die Leistung hinaus schafft Segway Powersports auch eine unverwechselbare visuelle Identität, die auf Rider Red basiert – der charakteristischen Farbe, die mit dem eigens entworfenen Segway Powersports-Logo kombiniert wird. Die Fahrzeuge vereinen Leistung, hohes Drehmoment, Langlebigkeit und reaktionsschnelles Handling für vielfältiges und anspruchsvolles Gelände.

Informationen zu Segway Powersports

Segway Powersports ist die professionelle, leistungsstarke Powersport-Produktlinie von Segway für den globalen Markt. Die Fahrzeuge vereinen Leistung, hohes Drehmoment, Langlebigkeit und reaktionsschnelles Handling für vielfältiges und anspruchsvolles Gelände. Die Marke ist in mehr als 65 Ländern und Regionen vertreten und verfügt über über 1.300 Verkaufsstellen und Flagship-Stores in Märkten wie Spanien, Saudi-Arabien und Argentinien.

Cision

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