EQS-News: Yunji Technology präsentiert KI-gesteuerte Robotik und praxisnahe Lösungen für das Gastgewerbe auf der EquipHotel Paris 2026

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Yunji Technology präsentiert KI-gesteuerte Robotik und praxisnahe Lösungen für das Gastgewerbe auf der EquipHotel Paris 2026



04.11.2026 / 06:10 CET/CEST

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PARIS, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Während die Hotelbranche auf der EquipHotel Paris 2026 zusammenkommt, wird Yunji Technology (HKEX: 02670), ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf Serviceroboter für den gewerblichen Einsatz und KI-Agenten spezialisiert hat, vom 2. bis 5. November seine neuesten Systeme am Stand P7.3-R044 präsentieren.

The image shows Yunji Technology's booth at Paris Equiphotel 2026.

Yunji wird demonstrieren, wie seine Roboterlösungen im Zusammenspiel mit bestehenden Hotelmanagementsystemen häufige betriebliche Probleme bewältigen können. Hoteliers in ganz Europa sehen sich weiterhin mit anhaltendem Personalmangel und der Herausforderung konfrontiert, einen einheitlichen Gästeservice in mehreren Häusern aufrechtzuerhalten. Die Technologie von Yunji ist darauf ausgelegt, den Hotelbetrieb bei der Bewältigung dieser täglichen Anforderungen zu unterstützen, indem sie Routineaufgaben automatisiert und die interne Logistik optimiert.

Auf der Messe werden Live-Demonstrationen zu sehen sein, bei denen Roboter alltägliche Arbeitsabläufe in Hotels übernehmen. Besucher werden sehen, wie die Systeme Lieferungen auf die Zimmer übernehmen, Gästen bei der Orientierung helfen und darüber hinaus Aufgaben im Gebäudemanagement erledigen. Anstatt als isolierte Einzelgeräte zu arbeiten, bilden die Roboter von Yunji ein vernetztes System, das auch zu Spitzenzeiten reibungslose Abläufe gewährleistet. Yunji wird außerdem den GORA C40 für die Reinigung öffentlich zugänglicher Hotelbereiche vorstellen.

Integriertes Reinigungskonzept: Der C40 vereint Schrubben, Kehren, Trockenwischen sowie Staubsaugen in einem einzigen Gerät und reduziert damit den Wartungsaufwand sowie die Schulungszeit für das Personal erheblich. Besonders hervorzuheben ist, dass der C40 durch die Integration in Hotelaufzugssysteme autonom zwischen den Etagen navigieren kann, wodurch eine kontinuierliche Reinigung ohne manuelles Umsetzen gewährleistet wird.

Diese Technologie erzielt bereits weltweit konkrete Ergebnisse. Yunji hat seine Lösungen in mehr als 20 Ländern und Regionen eingesetzt und arbeitet eng mit internationalen Hotelgruppen zusammen. Durch die Übernahme wiederkehrender Aufgaben wie der Lieferung von Gästeartikeln oder dem Transport von Hotelwäsche verschaffen die Roboter dem Hotelpersonal mehr Zeit für den direkten Gästeservice. Das System liefert außerdem Betriebsdaten, die Hotelleitern helfen, Engpässe zu erkennen sowie ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

„Unser Hauptziel auf der EquipHotel Paris ist es, den europäischen Hoteliers zuzuhören", sagte Jake Ma, Marketingleiter bei Yunji Technology. „Indem wir demonstrieren, wie sich unsere KI-gesteuerte Roboterflotte sowie unsere weiterentwickelten Reinigungslösungen in den täglichen Betrieb integrieren lassen, wollen wir skalierbare Lösungen anbieten, die gezielt auf die aktuellen Personal- und Effizienzprobleme der Branche eingehen."

Yunji Technology lädt Hotelgruppen, Leiter des Gebäudemanagements sowie Partner ein, den Stand P7.3-R044 zu besuchen, um die Systeme im Einsatz zu sehen und über Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen.

Informationen zu Yunji Technology

Yunji Technology (HKEX: 02670) ist ein in Hongkong börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Peking, das sich auf die Forschung, Entwicklung sowie Vermarktung von Servicerobotern und KI-Agenten spezialisiert hat. Geleitet von seiner Mission „Roboter machen die Menschheit glücklicher" bietet Yunji intelligente sowie zuverlässige Roboterlösungen für das Gastgewerbe, den Einzelhandel und gewerbliche Bereiche. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.yunjichina.com.cn.

Cision

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