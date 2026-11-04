EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAF-HOLLAND SE

SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



04.11.2026 / 13:01 CET/CEST

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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 10.09.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 3,01 % 45.394.302 Letzte Veröffentlichung n/a % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 1.365.367 0 3,01 % 0 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND SE Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Deutschland Internet: www.safholland.com LEI Code: 222100QJQLUJHWREL058

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