EU-Handelspoltiker Lange: Trump könnte nach Wahlschlappe bei Zöllen nachlegen

Reuters · Uhr
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Brüssel, 04. ⁠Nov (Reuters) - Der Vorsitzende des EU-Handelsausschusses, Bernd Lange, hat nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen vor überzogenen Erwartungen in der Handelspolitik gewarnt. Es bestehe die Gefahr, dass ein politisch geschwächter Präsident ‌Donald Trump in der Handels- und Zollpolitik noch unberechenbarer agiere, erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch. "Gerade in der Handels- und Zollpolitik ⁠besteht die ⁠Gefahr neuer einseitiger Maßnahmen." Gerade hier habe Trump bereits in der Vergangenheit gezeigt, wie weit er bereit sei, seine exekutiven Befugnisse unter Berufung auf die nationale Sicherheit auszureizen.

Eine grundlegende Kehrtwende in der US-Wirtschafts- und Handelspolitik sei mit dem Wahlergebnis ‌jedoch nicht zu erwarten, sagte Lange. "Das Prinzip ‌der Homeland Economy, also die Bevorzugung der eigenen Wirtschaft, ist auch bei den Demokraten tief verankert." Handelspolitische Interessenkonflikte mit den USA würden ⁠deshalb nicht über Nacht verschwinden. Der entscheidende Unterschied könne aber im ‌politischen Umgang miteinander liegen. Die ⁠neuen demokratischen Mehrheiten in den Ausschüssen des Kongresses eröffneten neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament. Nach der US-Verfassung liegt die grundlegende Zuständigkeit für die Handelspolitik ‌beim Kongress.

Für Europa sei ⁠daher klar: "Europa darf nicht von Trumps ⁠Gnaden leben", sagte Lange. Es müsse seine Interessen selbstbewusst vertreten und in der Lage sein, auch ohne amerikanische Rückendeckung zu handeln. Als Beispiel nannte er das Sicherheitsnetz, das sich die EU bei der Umsetzung des sogenannten Turnberry-Abkommens gesichert habe. Wenn sich nicht beide Seiten an getroffene Vereinbarungen hielten, müsse Europa reagieren können. "Nichts ist in Stein gemeißelt."

(Bericht von: Markus ⁠Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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