EU-Kommission: Montenegro könnte nächstes EU-Mitglied werden

dpa-AFX · Uhr
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Westbalkanland Montenegro könnte nach Einschätzung der EU-Kommission das nächste Mitgliedsland der Europäischen Union werden. Wie aus einer neuen Analyse der Brüsseler Behörde hervorgeht, könnte das Land bereits Ende dieses Jahres die Beitrittsverhandlungen erfolgreich abschließen. Die tatsächliche Aufnahme in die Staatengemeinschaft könnte dann 2028 erfolgen./rdz/DP/jha

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