Eurozone: Dienstleister-Stimmung trübt sich stärker ein als erwartet

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Oktober stärker als erwartet verschlechtert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel um 1,6 Punkte auf 51,4 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung etwas nach unten revidiert.

Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt trotz des Dämpfers weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Ausschlaggebend für den Stimmungsdämpfer sei, dass sich der Auftragseingang deutlich abgeschwächt habe, heißt es in der Mitteilung von S&P Global. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, hat sich die Stimmung unter den Dienstleistern nur leicht eingetrübt. In Frankreich ist der Indikator hingegen eingebrochen und deutlich unter die Wachstumsschwelle gefallen./jkr/jsl/stk

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