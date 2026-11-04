Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.11.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Albemarle
|Bericht 3. Quartal 2026
|AppLovin
|Bericht 3. Quartal 2026
|ARM Holdings (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2027
|BMW
|Bericht 3. Quartal 2026
|Evonik
|Bericht 3. Quartal 2027
|Fresenius
|Bericht 3. Quartal 2026
|Kraft Heinz
|Bericht 3. Quartal 2026
|McDonald's
|Bericht 3. Quartal 2026
|Mercadolibre
|Bericht 3. Quartal 2026
|Novo Nordisk
|Bericht 3. Quartal 2026
|Pan American Silver
|Bericht 3. Quartal 2026
|Qualcomm
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Scout24
|Bericht 3. Quartal 2026
|Siltronic
|Bericht 3. Quartal 2026
|Vonovia
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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