Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.11.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenE-MobilitätBatterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AlbemarleBericht 3. Quartal 2026
AppLovinBericht 3. Quartal 2026
ARM Holdings (ADR)Bericht 2. Quartal 2027
BMWBericht 3. Quartal 2026
EvonikBericht 3. Quartal 2027
FreseniusBericht 3. Quartal 2026
Kraft HeinzBericht 3. Quartal 2026
McDonald'sBericht 3. Quartal 2026
MercadolibreBericht 3. Quartal 2026
Novo NordiskBericht 3. Quartal 2026
Pan American SilverBericht 3. Quartal 2026
QualcommBericht Geschäftsjahr 2026
Scout24Bericht 3. Quartal 2026
SiltronicBericht 3. Quartal 2026
VonoviaBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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