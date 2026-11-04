Firmenumbau kostet BMW den Jahresgewinn

Berlin, 04. Nov (Reuters) - Aufräumarbeiten ⁠in Portfolio und Management verhageln dem Münchner Autobauer BMW die Jahresbilanz. Der neue BMW-Chef Milan Nedeljkovic kappte zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose und schließt inzwischen auch einen Verlust nicht mehr aus. Nedeljkovic sagte am Mittwoch, die Entwicklungen in der Autoindustrie erforderten konsequente Entscheidungen und eine schnelle Umsetzung. "Wir werden daher strukturelle Maßnahmen gezielt intensivieren und beschleunigen." Dabei drückt BMW sowohl beim Personalabbau als auch bei den Modellen aufs Tempo und lässt einige Fahrzeug-Varianten vorzeitig auslaufen. ‌Wie hoch die Abschreibungen ausfallen, ließ BMW offen.

Bei der Rendite im Autogeschäft sagt Nedeljkovic nun für 2026 einen Wert von plus oder minus 0,5 Prozent voraus, bislang waren es ein bis drei Prozent. Noch zu Jahresbeginn hatte sich BMW eine Rendite von vier bis sechs ⁠Prozent zugetraut. Der wichtigste ⁠Grund für die Gewinnwarnung sind die zusätzlichen Kosten für den Konzernumbau. Die Restrukturierungsaufwendungen herausgerechnet werde die Rendite bei zwei Prozent liegen, sagte Finanzchef Walter Mertl.

BMW erkenne mit den zusätzlichen Restrukturierungen an, dass sich die Branche auf eine Phase mit niedrigerem Wachstum besonders in China einstellen müsse, sagte Matthias Hellstern von der Ratingagentur Scope. Die gesamte Industrie spüre den Wandel zur Elektromobilität, die schwache Nachfrage auf dem weltweit größten Automarkt und den zunehmenden Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller. "Verglichen mit Mercedes und Porsche ist BMW in einer relativ soliden Position", sagte Hellstern. Dabei spiele vor allem die technologische Flexibilität ‌eine Rolle, welche die Risiken beim Wandel zur Elektromobilität verringerten. An der Börse legte die ‌BMW-Aktie bis zum Mittag um 1,4 Prozent zu.

Erst im Sommer hatte der seit Mitte Mai amtierende Nedeljkovic angekündigt, Tausende Arbeitsplätze vor allem im Management und in der Entwicklung zu streichen. Damals war von rund 8000 Stellen die Rede. Das Abfindungsprogramm dafür stieß auf hohe Nachfrage und wurde schon nach wenigen Wochen geschlossen. ⁠Der Umbau, der eigentlich das gesamte kommende Jahr in Anspruch nehmen sollte, solle nun bis zur Jahresmitte abgeschlossen werden, sagte der BMW-Chef. Zudem könnte er ‌größer ausfallen als noch im Sommer angestrebt. "Wir gehen, soweit uns die Füße ⁠tragen."

MERTL: MARGENPARITÄT MIT NEUER KLASSE IN EUROPA

Vom Auslaufen älterer Elektroautomodelle erhofft sich BMW langfristig eine höhere Rendite. In Europa verdiene BMW mit den Modellen der Neuen Klasse inzwischen in etwa so viel wie mit vergleichbaren Verbrennern, sagte Mertl. In China soll die angepasste Version des iX3 in den kommenden Wochen auf den Markt kommen. Einige Modelle, die auf der Vorgängertechnologie basierten, sollen dafür früher ‌als ursprünglich geplant vom Markt genommen werden. Welche genau betroffen sind, ließ er ⁠offen. BMW hatte vor einem Jahr mit dem iX3 das ⁠erste Modell der Neuen Klasse auf den Markt gebracht und die Technologie inzwischen in einer Reihe weiterer Modelle eingeführt. Auf einem Kapitalmarkttag im September hatte Nedeljkovic angekündigt, die Zahl der unterschiedlichen Modelle und Varianten zu reduzieren. Bereits aus dem Programm genommen wurde der 2er Active Tourer.

Allerdings läuft es auch operativ für die erfolgsverwöhnten Münchner nicht mehr so gut. Der Absatz dürfte im laufenden Jahr um fünf bis knapp zehn Prozent zurückgehen und damit stärker als noch im Juni angekündigt, hieß es. Zu schaffen macht dem Autobauer der Einbruch des chinesischen Marktes, wo die Nachfrage nach Verbrennerfahrzeugen angesichts der hohen Spritpreise kollabiert.

Im dritten Quartal erwirtschaftete BMW Erlöse von 30,45 Milliarden Euro, das sind 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Betriebsgewinn sank um 29,7 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro. Die für das Unternehmen wichtige Gewinnmarge im Autogeschäft reduzierte sich um 1,8 Prozentpunkte ⁠auf 3,4 Prozent. In den USA und in Europa verkaufte BMW zwar mehr Autos als vor Jahresfrist, das konnte den Rückgang in China allerdings nur zum Teil ausgleichen.

Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)