Frankreich: Mehrere Blutbanken von Hacker-Angriff am Montag betroffen
Paris, 04. Nov (Reuters) - In Frankreich sind bei dem großangelegten Hackerangriff am Montag auf Kühlsysteme auch mehrere Blutbanken Ziel gewesen. Die Situation sei nun unter Kontrolle, teilte das französische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die in diesen Zentren gelagerten Blutkonserven seien nicht beeinträchtigt worden.
Am Montag war es zu einem Hackerangriff auf Supermärkte in mehreren europäischen Ländern gekommen - darunter Schweden, Belgien, Irland und Deutschland. Dabei wurden die Temperatureinstellungen von Kühl- und Gefrieranlagen verändert, so dass tonnenweise Lebensmittel verdarben und entsorgt werden mussten.
(Bericht von: Dominique Vidalon, Inti Landauro; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)