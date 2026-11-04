Frankreich: Mehrere Blutbanken von Hacker-Angriff am Montag betroffen

Reuters · Uhr
Thema: Cybersecurity
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Paris, ⁠04. Nov (Reuters) - In Frankreich sind bei dem großangelegten Hackerangriff am Montag auf Kühlsysteme ‌auch mehrere Blutbanken Ziel gewesen. Die Situation sei nun ⁠unter ⁠Kontrolle, teilte das französische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die in diesen Zentren gelagerten Blutkonserven seien nicht beeinträchtigt ‌worden.

Am Montag war ‌es zu einem Hackerangriff auf Supermärkte in mehreren europäischen ⁠Ländern gekommen - darunter Schweden, Belgien, ‌Irland und ⁠Deutschland. Dabei wurden die Temperatureinstellungen von Kühl- und Gefrieranlagen verändert, so dass ‌tonnenweise ⁠Lebensmittel verdarben und entsorgt ⁠werden mussten.

(Bericht von: Dominique Vidalon, Inti Landauro; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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