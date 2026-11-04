Fresenius schraubt Jahresziele erneut hoch - Biosimilars als Treiber

Frankfurt, 04. ⁠Nov (Reuters) - Gute Geschäfte seiner Krankenhaustochter Helios und der Medikamentensparte Kabi stimmen den Gesundheitskonzern Fresenius für das Gesamtjahr zuversichtlicher. Das währungsbereinigte Wachstum des Kerngewinns je Aktie werde nun in der oberen Hälfte der Spanne von zehn bis 15 Prozent erwartet, teilte der Dax-Konzern am ‌Mittwoch mit und stockte damit erneut seine Ziele auf. Zudem rechnet der Vorstand nun mit einer Rendite (Ebit-Marge) von über 11,5 Prozent, nachdem zuvor rund 11,5 Prozent ⁠in Aussicht ⁠gestellt worden waren. "Wir haben unser Kerngeschäft und unsere Finanzkraft nachhaltig gestärkt", sagte Vorstandschef Michael Sen.

Im abgelaufenen Jahresviertel steigerte Fresenius den Umsatz um sechs Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) kletterte um elf Prozent auf 638 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenerwartungen von im Schnitt 618,5 Millionen. Der Kerngewinn je Aktie legte ‌währungsbereinigt um 14 Prozent zu. Treiber waren die ‌Kliniken von Helios sowie die Sparte Kabi, die auf medizinische Ernährung, intravenöse Arzneimittel, Infusionen und Medizinprodukte spezialisiert ist. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das Geschäft mit biopharmazeutischen Nachahmer-Medikamenten (Biosimilars), das organisch ⁠um 29 Prozent wuchs.

Um diesen Bereich weiter auszubauen, hatte Fresenius erst am Montag eine ‌weitreichende Partnerschaft mit dem chinesischen Auftragsfertiger WuXi ⁠Biologics bekanntgegeben. Durch die exklusive Entwicklungsvereinbarung sichern sich die Bad Homburger in den kommenden zehn Jahren den Zugriff auf bis zu 37 neue Biosimilar-Kandidaten. Das Portfolio von derzeit 29 vermarkteten und in der Entwicklung befindlichen Medikamenten ‌soll so auf bis zu 66 anwachsen.

Sen ⁠hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren ⁠tiefgreifend umgebaut. Er fokussierte Fresenius auf die Kernsparten Kabi und Helios und entflocht den Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC). Neben dem operativen Wachstum profitiert Fresenius derzeit auch von niedrigeren Zinsaufwendungen infolge eines fortgesetzten Schuldenabbaus. Die Nettofinanzverschuldung sank bis Ende September auf gut 10,1 Milliarden Euro nach rund 10,3 Milliarden Ende 2025. Zudem erreichte die Kapitalrendite (ROIC) mit 7,0 Prozent den höchsten Wert seit einem Jahrzehnt. Bereits im August hatte Fresenius nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Gewinnprognose angehoben.

(Bericht ⁠von Patricia Weiß, unter Mitarbeit von Tristan Veyet, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)