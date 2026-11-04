Fresenius wird dank Kabi und Helios optimistischer

Frankfurt, ⁠04. Nov (Reuters) - Gute Geschäfte seiner Krankenhaustochter Helios und der Medikamentensparte Kabi stimmen den Gesundheitskonzern Fresenius für das Gesamtjahr ‌zuversichtlicher. Das währungsbereinigte Wachstum des Kerngewinns je Aktie werde nun in der ⁠oberen ⁠Hälfte der Spanne von zehn bis 15 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit und stockte damit erneut seine Ziele auf. ‌Zudem rechnet der Vorstand ‌nun mit einer Rendite (Ebit-Marge) von über 11,5 Prozent, nachdem zuvor rund 11,5 ⁠Prozent in Aussicht gestellt wurden.

"Wir haben unser ‌Kerngeschäft und unsere ⁠Finanzkraft nachhaltig gestärkt", sagte Vorstandschef Michael Sen. Im abgelaufenen Jahresviertel steigerte Fresenius den Umsatz um sechs ‌Prozent auf ⁠5,8 Milliarden Euro. Das ⁠operative Ergebnis (Ebit) kletterte um elf Prozent auf 638 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenwartungen von im Schnitt 618,5 Millionen.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)