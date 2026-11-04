Freundlicher Handelsstart, Novo Nordisk und AMD mit starken Zahlen

Der DAX notiert am Morgen fester. Auch der EuroStoxx 50 legt zu. An den US-Börsen zeichnet sich ebenfalls ein freundlicher Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Plus. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio dagegen leicht schwächer.
Makroökonomischer Überblick
Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben im September 14 Prozent mehr Bestellungen erhalten als im schwachen Vorjahresmonat. Besonders kräftig stieg die Nachfrage aus dem Inland mit einem Plus von 22 Prozent, während die Auslandsaufträge um elf Prozent zunahmen. In den ersten neun Monaten lag der Auftragseingang insgesamt fünf Prozent über dem Vorjahresniveau. Der VDMA sieht darin ein ermutigendes Signal für die Produktion im kommenden Jahr, warnt jedoch vor einer weiterhin fragilen Erholung. Im laufenden Jahr droht der Branche der vierte Produktionsrückgang in Folge.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Novo Nordisk legen nach überraschend starken Quartalszahlen zu. Der Umsatz stieg nominal um sechs Prozent auf 79,2 Milliarden dänische Kronen. Der bereinigte operative Gewinn erhöhte sich um gut ein Drittel auf 31,7 Milliarden Kronen. Vor allem die Nachfrage nach Appetitzüglern und der Marktstart der Wegovy-Tablette stützten das Geschäft. Für 2026 hob der Konzern erneut seine Prognose an und hält nun auch ein leichtes Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis für möglich.
AMD springen nachbörslich nach einem Rekordquartal deutlich nach oben. Der Umsatz wuchs um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar und der operative Gewinn stieg um 123 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft legte dank der hohen Nachfrage nach EPYC-Prozessoren und Instinct-Beschleunigern um 97 Prozent zu. Für das Schlussquartal stellt AMD Erlöse von rund 17 Milliarden US-Dollar in Aussicht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UN2EA2
|14,70
|24520,537489 Punkte
|17,89
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG6912
|18,63
|27826,065196 Punkte
|13,76
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UR1PGU
|3,39
|27905,104682 USD
|67,30
|Open End
|Gold
|Bull
|UN8PXE
|11,77
|3900,849452 USD
|29,86
|Open End
|Verbio SE
|Bull
|UR4352
|2,39
|26,073962 EUR
|10,93
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Bristol Myers Squibb Company
|Call
|UN9X0Q
|0,33
|70,00 USD
|6,31
|16.06.2027
|DAX®
|Put
|UR45ND
|1,37
|22700,00 Punkte
|-18,83
|15.01.2027
|Volkswagen AG
|Call
|UG1WGN
|0,22
|90,00 EUR
|7,00
|16.06.2027
|Gold
|Call
|UN9TPS
|17,88
|3950,00 USD
|13,64
|18.12.2026
|Micron Technology Inc.
|Call
|UN87G1
|3,76
|1000,00 USD
|6,54
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UG6JZM
|11,44
|38797,385997 Punkte
|2
|Open End
|CoreWeave, Inc.
|Short
|UR23B1
|19,19
|64,488353 USD
|5
|Open End
|Air Liquide S.A.
|Long
|UN2N9U
|20,85
|152,163464 EUR
|6
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|UN8QD7
|6,28
|21140,191952 Punkte
|4
|Open End
|ASML Holding NV
|Long
|UR4GNR
|15,55
|923,333333 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
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