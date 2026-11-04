Gewerkschaft EVG erwartet weitere Probleme bei Sanierung von DB Cargo

Berlin, 04. Nov (Reuters) - ⁠Die Eisenbahngewerkschaft EVG rechnet mit weiteren Problemen bei der bereits stockenden Sanierung der Frachtsparte der Deutschen Bahn. Altlasten bremsten die DB Cargo aus, sagte EVG-Vizechefin Cosima Ingenschay am Mittwoch in Berlin zu Journalisten. DB Cargo rechnet dieses Jahr wegen Abschreibungen auf die britische Tochtergesellschaft nicht mehr mit einem Gewinn. Der Verkaufsprozess für die Tochter ist bereits angelaufen. Im Umfeld des Unternehmens ‌hieß es zuletzt, die Wertberichtigungen summierten sich auf rund 260 Millionen Euro. Die angepeilte schwarze Null von DB Cargo sei 2026 damit kaum mehr zu schaffen.

Auf Druck der EU-Kommission, die übermäßige staatliche Subventionen verhindern soll, ist DB ⁠Cargo verpflichtet, bis ⁠Ende 2026 profitabel zu werden. Denn der Mutterkonzern darf die Verluste der Tochter eigentlich nicht mehr ausgleichen. Notfalls droht eine Abwicklung. Jetzt stehen neue Verhandlungen des Bundes mit der Brüsseler Behörde an, die im November starten dürften.

"Das sind Altlasten, da haben wir viele", sagte Ingenschay. Die Sanierung der DB Cargo sei dadurch aber nicht gescheitert. Operativ werde man 2026 in die schwarzen Zahlen kommen. Das frühere Management habe zu wenig auf die europäischen Töchter der DB Cargo ‌geschaut. Auch die EU-Kommission habe dies bei den bisherigen Auflagen nicht im ‌Blick gehabt. "Da wird uns noch was erwarten."

Ulrich Schmidt vom Gesamtbetriebsrat der DB Cargo sagte, es sei nicht mit Gnade der EU-Kommission zu rechnen. Er sprach von knallharten Wettbewerbshütern. Die Mitarbeiter hätten bereits ihren Beitrag zur Sanierung geleistet. DB Cargo habe noch 12.750 Mitarbeiter, ⁠5000 Stellen seien abgebaut worden. Außerdem habe es eine Verständigung für flexiblere Arbeitszeiten und andere Arbeitsbedingungen gegeben.

FORDERUNG: BUND DARF ‌SICH NICHT VERSTECKEN

Die EVG forderte kurz vor den finalen Beratungen ⁠im Bundestag zum Haushalt 2027 die schwarz-rote Koalition auf, die Förderung für den defizitären Einzelwagenverkehr nicht zu reduzieren. Es stünden viele Jobs in der Industrie auf dem Spiel. Beim Einzelwagenverkehr werden einzelne Güterwaggons bei Firmenkunden abgeholt und auf Rangierbahnhöfen zu Zügen zusammengestellt. Das ist teuer und aufwändig, ermöglicht der Industrie aber auch, ‌auch kleinere Mengen auf der Schiene transportieren zu lassen. Eine ⁠wichtige Rolle spielt dies vor allem in den Branchen ⁠Stahl, Chemie und Auto. 18 Prozent des Güterverkehrs auf der Schiene entfallen auf den Einzelwagenverkehr.

In Deutschland werden insgesamt täglich etwa eine Million Tonnen Güter auf der Schiene transportiert. DB Cargo mit Sitz in Mainz ist der Marktführer, die Wettbewerber kommen zusammen auf einen Anteil von etwa 60 Prozent. Die Branche klagt über stark steigende Trassenpreise zur Nutzung des Schienennetzes als auch viele Baustellen und lange Umwege. Die Allianz pro Schiene forderte den seit 100 Tagen im Amt befindlichen Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) auf, schnellstmöglich einen konkreten Vorschlag für eine Trassenpreisreform auf den Tisch zu legen. Es brauche Entlastungen und Planungssicherheit. Positiv würdigte der Verein den vom Bund vorgelegten Infraplan, der zeigt, welche ⁠Bauvorhaben in den nächsten fünf Jahren zu erwarten sind und welche nicht. Nun brauche es noch eine verbindliche Finanzierung.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)