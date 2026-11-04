Umbau drückt Rendite - BMW kappt erneut die Prognose

Berlin, 04. ⁠Nov (Reuters) - Aufräumarbeiten in Portfolio und Management verhageln dem Münchner Autobauer BMW die Jahresbilanz. Das Unternehmen kappte zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose und rechnet nun nur noch mit einer Rendite von ‌plus/minus 0,5 Prozent. Der neue BMW-Chef Milan Nedeljkovic sagte am Mittwoch, die Entwicklungen in der Autoindustrie erforderten konsequente Entscheidungen und eine ⁠schnelle Umsetzung. "Wir ⁠werden daher strukturelle Maßnahmen gezielt intensivieren und beschleunigen." So sollen angesichts des Erfolgs der Elektroautos der Neuen Klasse einige ältere Modelle früher als eigentlich geplant auslaufen, was zu Abschreibungen führt. Auch beim Umbau im Management will BMW Gas geben.

Im Sommerquartal erwirtschaftete BMW ‌Erlöse von 30,45 Milliarden Euro, das sind ‌5,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Betriebsgewinn sank um 29,7 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro. Die für das Unternehmen wichtige Gewinnmarge im ⁠Autogeschäft reduzierte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent. In den ‌USA und in Europa verkaufte BMW ⁠zwar mehr Autos als vor Jahresfrist, das konnte den Rückgang in China allerdings nur zum Teil ausgleichen. Die im Dax notierten Aktien gaben im vorbörslichen Handel nach.

BMW hatte erst ‌im Sommer seine Prognose gesenkt ⁠und eine Rendite von ein bis ⁠drei Prozent vorhergesagt, nach vier bis sechs Prozent zu Jahresbeginn. 8000 Arbeitsplätze in der Verwaltung und Entwicklung in München fallen weg, Managementpositionen werden gestrichen. Mehr Tempo verspricht sich BMW vom verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz. "Geschwindigkeit ist bei unserer geplanten Neuausrichtung ein Erfolgsfaktor", sagte Finanzchef Walter Mertl. "Deshalb intensivieren wir noch in diesem Jahr die Maßnahmen für Effizienz und schlankere Strukturen."

Bericht von Christina ⁠Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)