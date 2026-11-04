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Gold - S-K-S-Formation oder Fehlausbruch?

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HSBC Daily Trading

S-K-S-Formation oder Fehlausbruch?

Beim Goldpreis hatten wir zuletzt die Bedeutung des langfristigen Quartalscharts hervorgehoben (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 29. Oktober). In der hohen Zeitebene hatte das Edelmetall einen sog. „shooting star“ und Innenstab ausgeprägt. Unterhalb der Schlüsselmarke von 3.940 USD wären beide Kursmuster nach unten aufgelöst – auf dem aktuellen Niveau steht also einiges auf dem Spiel. Analytisch verknüpfen wir gerne unterschiedliche Zeitebenen, um einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Der Chartverlauf des Goldpreises liefert dafür ei Lehrbuchbeispiel, denn auf Wochenbasis droht der Abschluss einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Gleichzeitig notiert der Kurs unterhalb der „Wolke“ auf Ichimoku-Basis, d. h. die Basisannahme eines Aufwärtstrends ist bei dem Edelmetall also nicht mehr zutreffend. Das Zusammenspiel aus Wochen- und Quartalschart betont somit das „dünne Eis“, welches der Goldpreis aktuell beschreitet. Um den größten Druck vom Kursverlauf zu nehmen, müsste zumindest die Marke von 4.000 USD nachhaltig zurückerobert werden. Für eine echte Trendwende gilt es dagegen, den seit Januar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 4.430 USD) zu überwinden.

Gold (Weekly)

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²



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