Heidelberg Materials: Die Aktie steigt um neun Prozent

Was bewegt die Aktie?

Heidelberg Materials steigert den Umsatz im dritten Quartal um zehn Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern wächst um rund neun Prozent auf 1,28 Milliarden Euro und übertrifft die Erwartungen deutlich. Die zugehörige Ergebnismarge liegt bei rund 20 Prozent und damit ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. An der Börse steigt die Aktie um neun Prozent und verzeichnet damit den stärksten Zuwachs im Dax.

In Europa entwickelt sich das Geschäft besonders im dritten Quartal kräftig. Die Nachfrage nimmt deutlich zu, während sich in Nordamerika das Wachstum bei ebenfalls positiver Nachfrageentwicklung fortsetzt. Heidelberg Materials verkauft größere Mengen und erzielt zugleich höhere Preise. Beide Entwicklungen begleiten den Umsatzanstieg und schaffen eine gute Ausgangsbasis für das Geschäft.

Zusätzlich senkt das Unternehmen seine Kosten weiter und hält an seiner Ergebnisprognose fest. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sieht der Ausblick weiterhin 3,4 bis 3,65 Milliarden Euro vor. Im Juli hatte Heidelberg Materials das obere Ende der Spanne von 3,75 auf 3,65 Milliarden Euro reduziert. Nach den starken Quartalszahlen bleibt diese niedrigere Obergrenze bestehen, obwohl das operative Ergebnis die Erwartungen deutlich übertrifft.

Die unveränderte Prognose begrenzt damit die positive Einordnung der Quartalsentwicklung. Hinzu kommt, dass das bereinigte operative Ergebnis mit einem Zuwachs von rund neun Prozent etwas langsamer wächst als der Umsatz mit zehn Prozent. Die annähernd stabile Marge passt zu diesem Vergleich. Für die Aktie ergibt sich insgesamt ein positives Bild mit einer konkreten Einschränkung: Das Umsatzwachstum geht mit einem geringeren prozentualen Ergebniszuwachs einher.

Charttechnik

Der Anstieg über die Trendlinie wirkt nachhaltig. Als nächste wichtige Marke folgt das Hoch von Ende August beziehungsweise Anfang September. Übersteigt der Kurs dieses Hoch, würde das eine Bodenbildung bestätigen und einen zügigen Anstieg in Richtung 190 Euro begünstigen.

Martins Einschätzung

Die starke Geschäftsentwicklung und die hohe Kursdynamik sprechen für eine positive Einschätzung der Aktie. Die unveränderte Prognose überrascht angesichts der guten Quartalszahlen. Auch das langsamere Ergebniswachstum verdient Aufmerksamkeit.

Die Bewertung liegt weiterhin über ihrem Durchschnitt. Die gute operative Entwicklung könnte ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 13 bis 14 rechtfertigen. Für weiteres Kurspotenzial ist aus charttechnischer Sicht besonders der Anstieg über das Hoch von Ende August beziehungsweise Anfang September entscheidend.