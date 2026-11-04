Frankfurt, 03. ⁠Nov (Reuters) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im dritten Quartal dank der Nachfrage in Europa und Nordamerika den operativen Gewinn gesteigert. Von Juli bis September legte das Betriebsergebnis (RCO) um neun Prozent auf ‌1,28 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 6,4 Milliarden ⁠Euro. Die ⁠Zahlen übertrafen damit leicht die Schätzungen der vom Unternehmen befragten Analysten: Sie hatten im Schnitt mit einem RCO von 1,24 Milliarden Euro und 6,2 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

"Die sich im zweiten Quartal abzeichnende Wachstumsdynamik hat sich im dritten Quartal ‌nochmals beschleunigt", erklärte Vorstandschef Dominik von ‌Achten. Preiserhöhungen und Kostensenkungen hätten zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Das Einsparziel des laufenden Kostensenkungsprogramms von 500 Millionen Euro werde bis zum Ende des ⁠Jahres übertroffen. Der Dax-Konzern will die Bemühungen nahtlos fortsetzen und ‌nimmt sich bis Ende 2028 ⁠weitere 300 Millionen Euro Einsparung vor.

Der Hersteller von Zement, Beton, Sand und Kies konnte die Absatzmengen im Lauf des Jahres leicht steigern. Von Achten hatte im Interview ‌mit Reuters erklärt, der Bausektor ⁠erhole sich auch am Heimatmarkt ⁠Deutschland. Die Investitionen aus dem staatlichen Infrastrukturpaket im Volumen von 500 Milliarden Euro kurbelten den gewerblichen Bau von Infrastruktur, Energieanlagen und Rechenzentren langsam in Gang. Zudem seien die Genehmigungsanträge im Wohnungsbau in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gestiegen. "Es gibt eine Pipeline von Projekten, die im Grunde ausführungsreif sind und jetzt kommen müssten", erklärte von Achten. "Da ⁠ist ein gewisser Rückstau."

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)